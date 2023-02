Christian Nodal y Cazzu arrasan con la alfombra roja de Premios Lo Nuestro con su tremendo look dark

Los cantantes Christian Nodal y Cazzu arrasaron en la alfombra roja de Premios Lo Nuestro, pues se convirtieron en la pareja predilecta. Ya que tomados de la mano y evidentemente enamorados posaron para las cámaras.

Cautivaron con sus atuendos en los que hicieron “match” con el color negro. La pareja más famosa del momento caminó por la alfombra magenta, para la edición 35 de Premios Lo Nuestro.

Pues Cazzu optó por un vestido largo con algunas transparencias, en su oscuro cabello destacan varios destellos en tono azul y lleva un pequeño bolso que hace conjunto perfecto de su look.

Mientras que el cantante del Regional Mexicano llevó un traje vaquero con detalles de piedras y cadenas en los costados del pantalón de cuero, un saco que hace conjunto y un corte de cabello que nunca había llevado.

Nodal también llama la atención por todos los tatuajes que hacen juego con su imagen que diversifica su porte de vaquero.

Nodal fue uno de los famosos que tiene más nominaciones de la noche pues estuvo en diversas categorías como: Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Álbum Del Año, por “Forajido EP1”, Artista Masculino Del Año – Regional Mexicano, Canción Del Año – Regional Mexicano y Canción Mariachi/Ranchera Del Año, por el tema “Ya No Somos Ni Seremos” y Colaboración Del Año – Regional Mexicano, por el tema “La Sinvergüenza” ft. Banda MS de Sergio Lizárraga.

Pero el intérprete de temas como “Ya no somos ni seremos”, “Vivo en el seis” y “De los besos que te di” no solo está en la ceremonia para recibir alguno de los galardones. Ya que además llevó a cabo una presentación musical junto a la cantante argentina Tinni Stoessel, con quien recientemente lanzó la canción “Por el resto de tu vida”. Ya No Somos Ni Seremos de #ChristianNodal es la Canción Mariachi/Ranchera Del Año – Regional Mexicano en #PremioLoNuestro pic.twitter.com/ufmSsm3nve— Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro) February 24, 2023

Cabe recordar que “Por el resto de tu vida”, es una melodía que presuntamente estaba prevista para que saliera en voz de Belinda, quien era la pareja de Nodal hace un año, pero debido a que culminaron su compromiso, el proyecto fue pospuesto y grabado con otra cantante y la elegida fue Tinni Stoessel.

