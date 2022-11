En ‘La Opinión Hoy’ te contamos sobre el dueto de Nodal y Cazzu

El amor está en el aire, o al menos eso parece con Christian Nodal y Cazzu, quienes aunque no se dejan ver tan seguido demostrando su amor, decidieron hacerlo durante un concierto el 27 de noviembre en Jalisco.

La pareja compartió escenario para interpretar a dueto un romántico tema, acompañados por un mariachi.

Esto sorprendió por dos cosas, la primera es porque la argentina de 28 años se caracteriza por cantar y componer, pero en género urbano y sus presentaciones son en otro tipo de espectáculos, como el “Flow Fest”.

El segundo punto fue, por la seguridad y la miel derramada ante su pareja, esto mientras cantaba “Piénsame”, un tema de ella que viene en uno de sus discos y para este dueto lo adaptó con Mariachi.

Actualmente, este tema supera las 3 millones de reproducciones en Youtube. ¿Será que le ayudó esta nueva versión con Christian Nodal?

Actualidad en Qatar

Carlos Millet, periodista de La Opinión, que se encuentra en Qatar, trae los últimos acontecimientos en torno a la Copa del Mundo 2022.

Ayer se vivió una jornada muy intensa, los equipos menos esperados dieron mucho de qué hablar. Los protagonistas, que realmente apuntan para campeón, también sacaron sus armas una vez más.

Empezando por la victoria de Portugal sobre Uruguay (2-0), Millet dijo: “Tuve la oportunidad de estar, Portugal se vio superior desde el inicio. Siento que son equipos que están en niveles muy distintos, Portugal viene a ganar la Copa, está listo para hacerlo, tiene grandísimos jugadores. Y Uruguay, por supuesto que es un gran animador, pero no estuvo a la altura, Portugal fue muy superior desde el planteamiento hasta el resultado”.

También tuvo palabras para lo que fue la victoria de Brasil ante Suiza, por la mínima diferencia 1-0.

“Sabes que Suiza es un equipo que lleva años haciéndole la vida difícil a potencias en Copas del Mundo. Es un equipo que sabe jugar el Mundial y no se la va a poner fácil a nadie. Pasa lo mismo que el partido anterior, Brasil está varios peldaños pro arriba, considerar que sufrió es que haya estado abajo y no lo ha estado. Al final Brasil hizo lo que tenía que hacer que era ganar el partido como fuera, le costó, pero lo hizo, y lleva el paso perfecto”, analizó.

Tema de la polémica con el Canelo

Millet también se refirió a toda la polémica que ha generado Saúl “Canelo” Álvarez, tras suponer que b”pateó” la camiseta de la selección mexicana tras la victoria de Argentina sobre el “Tri”.

“Messi no está en esta polémica, no ha tenido que ver con lo que dijo “Canelo”. Por supuesto que está fuera de proporción lo que pasó en redes. Viendo el vídeo se da cuenta de que es circunstancial, jamás le faltó respeto a la camiseta ni al país, y el “Canelo” siendo un representante tan importante del deporte mexicano, se pone en una postura que no corresponde, muy agresiva y fuera de lugar“, contó Millet.

“Muchos se van a involucrar porque Messi es el deportista más querido de este planeta, siempre se ha caracterizado pro ser respetuoso. Ojalá que esto pase rápido y que la polémica termine de forma rápida para no tener que seguir hablando de esta situación“, cerró el periodista.

WhatsApp mejorar su sistema

Gracias a la nueva versión de WhatsApp, que funciona como chat personal para enviar mensajes a uno mismo, se podrá almacenar mensajes, fotos e incluso audios. La nueva característica se encuentra en fase de prueba, se espera que en muy poco tiempo pueda ser usado por el resto de los usuarios.

Para poder utilizar la función y enviarse mensajes a así mismos, los usuarios deben ingresar a la app y oprimir el botón correspondiente para crear un nuevo chat, el primer contacto que aparece en la lista es el suyo y al oprimirlo se creará la conversación.

