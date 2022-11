Hace cuatro años México le dijo adiós a la reconocida chef Patricia Quintana

La chef mexicana Patricia Quintana fue una de las mayores promotoras de la gastronomía nacional y falleció la noche del 26 de noviembre de 2018, debido a una aneurisma de aorta, según informaron en ese momento sus familiares en un comunicado.

Durante 50 años, Quintana sobresalió por su trabajo en pro de exaltar los orígenes de la cocina autóctona de la nación azteca, principalmente de los pueblos indígenas.

La chef fue dueña dese el 2001 hasta el 2013 del restaurante Izote, en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Este sitio, que es especializaba en gastronomía mexicana, fue reemplazado por “Izote va a tu casa”, un servicio personalizado de banquetes.

Patricia Quintana estudió con reconocidos Máster Chefs como Chapel, Pal Bocuse, Lenõtre, Michel Guérard y los hermanos Troisgros; entrenándose en países como Canadá, Francia y Suiza.

Aunque Quintana siempre conservó su pasión por las raíces de la cocina mexicana, es por ello, que recibió por parte de la Secretaría de Turismo y la Asociación de Restaurantes de México el título de “Embajadora Culinaria”.

La chef durante su carrera obtuvo diversos reconocimientos como: el premio ‘Laurel de Oro’ de la Asociación México-España, el premio ‘Cuchara de Plata’ por parte de la revista “Food Arts” y el premio ‘Empresario Restaurantero del Año’ de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en México.

Además de cocinar, Quintana se encargó de escribir más de 25 libros de gastronomía, los cuales son calificados como Patrimonio Cultural de México, teniendo una gran popularidad mundial, por ello fueron traducidos en alemán e inglés.

Entre estos libros resaltan: La cocina es juego, (1975); el best seller The Taste of México, (1986); Puebla, la cocina de los ángeles, (1992); La cocina de los dioses del agua, (1994); El Mulli, (2005); Polvo de jade: la esencia del tiempo, (2006); y la nueva serie de libros de la cocina de Patricia Quintana: Recetas de los sabores de México, (2008).

La chef también fue una gran empresaria, creando su propia marca de salsa y aderezos ‘Gavillas’, que hasta la fecha de hoy se comercializan 26 productos. Además, Patricia Quintana se encargó de dirigir los menús que se sirvieron a bordo de la aerolínea Mexicana de Aviación.

