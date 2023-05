Cazzu anuncia su retiro temporal de los escenarios para cuidar del bebé que espera con Nodal

La rapera argentina Cazzu y el cantante Christian Nodal dejaron a muchos fanáticos impactados al confirmar hace unas semanas que están en la dulce espera de su primer hijo juntos. Ahora para velar por el bebé que lleva en su vientre, la trapera decidió retirarse por un tiempo de los escenarios.

Sin ofrecer tiempo exacto en el que se ausentará de ofrecer shows a sus fans, Cazzu dejó saber la noticias a través de un video compartido en sus historias en Instagram.

“Hola a toda mi gente linda de Chile, quiero contarles que ya estoy aquí como verán. Aquí se termina el ‘Tour de Nena Trampa’ y eso me pone muy, muy feliz, por terminarla con sus mis fans de Chile, así estoy muy entusiasmada porque nos veamos. El show va a estar hermoso, la vamos a pasar hermoso”, mencionó en el clip.

Su último concierto lo ofreció en el Teatro Caupolicán, en Chile y compartió una publicación en Instagram en la que expresó que fue increíble despedir su tour con el público que estuvo presente en el evento.

“CHILE qué increíble forma de despedir NENA TRAMPA TOUR. Un poquito de C14TORCE 2 en coro con ustedes”, escribió para acompañar un clip se ella sobre el escenario.

Pero tras despedirse de los escenarios ocurrió algo y Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu se tuvo que subir nuevamente para lograr algo que ni en sus sueños había imaginado.

Derrochando talento y sensualidad, la pareja de Christian Nodal acompañó en su show a Alicia Keys. La cantante estadounidense ofreció un concierto el 7 de mayo en Buenos Aires y la trapera argentina apareció de sorpresa para el público interpretando una versión de ‘Nada’, tema que comparte con Lyanno, Rauw Alejandro y Dalex. En esa oportunidad solo hicieron un estribillo juntas.

Luego de eso, Keys comenzó a cantar ‘Underdog’ y Cazzu versionó en español una parte de la exitosa canción de la artista estadounidense.

En su perfil en la red social de la camarita, Cazzu contó cómo se sintió mostrando fotos y un emotivo texto. “Ayer me pasó esto, que ni la imaginación me había alcanzado para soñarlo @aliciakeys you’re the most beautifull human I have ever met! GRACIAS”, escribió la futura mamá. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

