“Traigo llagas”: Christian Nodal vive doloroso proceso para eliminar los tatuajes de su rostro

Christian Nodal recientemente dio a conocer su deseo de eliminar de su rostro los tatuajes que se hizo hace un tiempo. El cantante regional mexicano quiere que cuando nazca su hijo con la cantante Cazzu conozca su rostro sin los detalles artísticos que se realizó.

“El punto de los tatuajes es más que nada, me quiero ver limpio, me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes. Pasa que me gustaría que mi hija conozca mi carita”, dijo durante una entrevista a ‘Lo Sé Todo Colombia’, dejando pistas del posible sexo del bebé que nacerá en unos meses.

Christian explicó que es fiel admirador de los tatuajes, pero que ya quemó esa etapa de hacer lo que quería con su rostro y desea que su retoño lo conozca sin ellos, por eso decidió borrarlos a pesar de dolor que tendrá que atravesar.

“Viene un proceso muy doloroso para quitarme la mayoría de la cara, traigo unas heridas, unas llagas ahí bien feas”, expresó.

El proceso de eliminar tatuajes del cuerpo puede ser doloroso, especialmente en el rostro por las terminaciones nerviosas que existen en esa zona y las lesiones que ocasiona el láser (que debe cuidar muy bien de los rayos UV).

La decisión que tomó Christian Nodal deja ver lo comprometido que está con el tema de la paternidad del bebé que espera junto a trapera Julieta Emilia Cazzuchelli.

Ambos artistas, luego de fuertes rumores y de que La Opinión confirmara que sí estaban en la dulce espera, desvelaron, cada uno en un concierto y país diferente, que se convertirán en padres por primera vez.

Cazzu lo hizo en un multitudinario show en Buenos Aires. La argentina dejó caer un abrigo blanco que tenía y se puso de perfil para proyectar en las pantallas su imagen embarazada. El gesto estremeció el lugar con los gritos de los fans.

Por su parte, Nodal comunicó en un Palenque en una ciudad de su natal México que, su novia está embarazada y que pronto ya dejará de ser un “papacito” para convertirse en un “papá”.

Desde que anunciaron el embarazo, Cazzu ha ido compartiendo de a poco momentos que viven en su día a día; hasta ha presumido que su bebé antes de nacer ya es fan de su papá.

