Cazzu dejó ver su pancita tres días antes de revelar su embarazo

La cantante urbana Cazzu anunció la noche del sábado 15 de abril que está esperando su primer hijo junto al cantante del género regional mexicano Christian Nodal. Pero antes de desvelar la noticia había dado señales que indicaban que los rumores de encargo a la cigüeña eran ciertos.

Fue en su concierto en la Movistar Arena en Buenos Aires, Argentina, que dejó a los fans perplejos al dejar ver su avanzado estado de embarazo. Hace un par de días, para promocionar el lanzamiento de su álbum ‘Nena trampa deluxe’ dejó ver de manera implícita su pancita.

La artista argentina compartió un reel que la mostraba con un atuendo muy sexy en color blanco que tenía un estratégico agujero en el centro de su abdomen. A través de él se lograba ver el bikini alto en el mismo color que llevaba puesto, pero, particularmente su tatuaje con la cara de un anime lucía diferente… Los ojos de la caricatura eran resaltados con por su ropa interior y simulaba que había alguien (el bebé) observando a través del diseño que lucía.

Algunos internautas lograron captar el mensaje y comenzaron a especular sobre lo que se especulaba desde mediados de febrero y que La Opinión confirmó el pasado 28 de febrero, antes de que los artistas hicieran el anuncio oficial.

“Pensé que iba anunciar su embarazo”; “Yo simpre quede con la duda de que paso con el supuesto embarazo de ella y Nodal”; “¿Bebé a bordo también es una canción?”; “Su embarazo ya se nota” y “¿Es mi idea o se le ve algo ahí?”, son algunas de las reacciones que tuvieron los fanáticos en la publicación.

Incluso antes, durante un show tuvo que sentarse, algo completamente extraño en ella que siempre está muy activa en sus conciertos. En esa oportunidad le dijo claramente al público que se sentía mal.

“Me siento muy mal físicamente. Nunca me siento ¿cuándo han visto una foto mía sentada en una silla en el show? En ningún lado, no. Hoy tengo un día complicado, entonces no estoy perreando y saltando ahí porque siento que me mareo y es importante terminar el show”, comentó en ese mimento.

Sus fans no dudaron en gritar “¡Está embarazada!”, pero ella no respondió.

El sábado mientras ella anunciaba su embarazo ante su público, Christian Nodal también confirmaba en se convertirá en padre por primera vez junto a Cazzu.

