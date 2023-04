Mamá de Christian Nodal señalada de enviar indirectas a Belinda con mensaje para Cazzu

Ante el anuncia que será abuela, la mamá de Christian Nodal dedicó un hermoso mensaje a Cazzu por el embarazo. A muchos fans de Belinda les ha parecido que esto es una claramente una indirecta para la cantante de “Sapito” por lo que no perdieron tiempo en dejárselo saber a la señora.

“Eres divina y auténtica ahí parada frente a tu público dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente feliz… ¡Mujerón! ¡Gracias por hacernos sublimemente felices! ¡Auténtica! ¡Valiente! ¡Todo lo que reúna a un contexto de una gran mujer!”, dijo Christy Nodal, mamá del cantante de regional mexicano para su nuera Cazzu.

Los fans de Belinda dicen que ese detalle de llamarla “Auténtica” les parece una indirecta a quien fue también su nuera y pareja de su hijo Christian Nodal. “No es ‘auténtico’. Ser como somos ilumina nuestro camino y el de los demás”, “No casi esto es porque odiaba a la ex de Nodal y quiere ahora a Cazzu“, dijeron algunos de los seguidores pero la mamá del intérprete de “Ya No Somos, Ni Seremos” y “Un Cumbión Dolido” en Instagram.

Madre de Nodal responde a las críticas

A pesar que no es una persona mediática, cuando Christy Nodal ha hablado, lo ha hecho sin ningún tapujo. Lo hizo en su momento ante la separación de su hijo y Belinda y ahora vuelve a responder a una seguidora: “Hermana’, ¿quién te mandó a mi página, a mi cuenta? Estás les mando el sodio con el gimansio”.

No es un secreto para nadie que la mamá de Christian Nodal y la cantante de género urbano, Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, simpatizaron desde el primer momento. A pesar de lo que varios medios han señalado, fue la propia “Nena Trampa” la que reveló que no existe nada en contra de Belinda de su parte y que por el contrario había crecido escuchando su música. Profesó también respeto y admiración.

Christy Nodal feliz por el embarazo

De primera mano supimos cuando Cazzu y Christian Nodal habían dado conocer a sus familiares la noticia del embarazo. Misma que le cayó como una alegría a la mamá del cantante justo cuando venía de una fuerte lucha de salud. Esto, sumado a toda la opinión pública luego de la separación anterior de su hijo, lo hicieron un momento familiar delicado.

La misma fuente que confirmó la buena nueva, también dijo que era un bebé deseado y que en el seno de la familia Nodal estaban que no cabían de emoción. Para muestra, la alegría de la futura abuela en redes sociales después que Nodal y Cazzu la compartieran con sus fans en sus respectivos conciertos durante el fin de semana. ¡Enhorabuena para todos! View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

Sigue leyendo:

– Cazzu sí está embarazada. Christian Nodal y la cantante argentina se convertirán en padres

– Cazzu elevó la temperatura con Young Miko en el nuevo videoclip “Brinca”

– Cazzu apenas cubrió sus encantos con top de acero en “Peli-culeo Remix” ft. De la Ghetto

– Cazzu, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan estrenan nueva canción juntos “Tú y Tú”

– Filtran ultrasonido del bebé de Cazzu y Christian Nodal: revelan posible fecha de parto

– Cazzu dejó ver su pancita tres días antes de revelar su embarazo