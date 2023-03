Cazzu habla por primera vez de Belinda y sorprendió al revelar lo que piensa de ella | VIDEO

Cazzu ahora sí que no sabe ni cómo evitar estar bajo los reflectores. Pues primero está en medio de un escándalo por un supuesto embarazo, algo que ya habría confirmado nuestra colaboradora Enlaili Acevedo, noticia que se espera den a conocer dentro de unas semanas.

Pero ahora, fue la propia Cazzu la que ocasionó que los medios la busquen después de que rompió el silencio sobre Belinda, expareja de su actual novio, el cantautor mexicano, Christian Nodal.

Esta vez la argentina no se quiso quedar con nada, y como toda una dama habló sobre la española, a quien asegura admira, pues desde muy joven escuchó su música, incluso podríamos decir que es su fan.

Fue a su llegada al Aeropuerto a la Ciudad de México, que Cazzu habló con el reportero de “Siéntese quien pueda”, y en específico respondió una pregunta bastante incómoda.

Pues la prensa mexicana la cuestionó sobre lo que piensa de las comparaciones que se han hecho con la expareja de Nodal. Ante esto, la sudamericana no tuvo más que comentarios positivos sobre la también actriz, y reveló que la respeta muchísimo.

Por todo esto, Cazzu aprovechó para reiterar que admira a Belinda, reconociendo que su carrera es más grande que la de ella por el momento. Y descartó que le molesten las comparaciones con la cantante española.