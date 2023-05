Pedro Tovar arremete en contra de Peso Pluma por acaparar el éxito a través de una canción suya

Gran parte del éxito alcanzado por Hassan Emilio Kabande Laija en la industria musical se debe a una canción que inexplicablemente conectó con millones de personas.

Y es que “Ella Baila Sola” es un tema que le permitió a “Peso Pluma” posicionarse por encima de intérpretes como Shakira, Miley Cyrus, y hasta de Karol G, por citar sólo a algunos cantantes más consolidados.

Sin embargo, la autoría de dicho tema presuntamente le pertenece a Pedro Tovar, quien la puso a disposición de Eslabón Armado y Peso Pluma, algo que a su parecer no se le reconoce.

Y el evento que detonó el malestar del cantautor fue la invitación del presentador Jimmy Fallon dirigida a Peso Pluma para asistir al programa de televisión “The Tonight Show”, donde el embajador de los denominados corridos tumbados no emitió una sola muestra de agradecimiento para el creador de la canción que lo convirtió en ídolo.

Mediante un video, Pedro Tovar mostró su decepción ante la pose asumida por el artista mexicano número en la plataforma Spotify.

“Vamos a seguir echándole ganas. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que le gusta tu música, pero no te da el crédito. Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No agüito, la rola es 100% mía, me vale madr*s“, señaló.

Asimismo, el compositor descartó que Peso Pluma haya trabajado su éxito, pues dijo realmente todo se debió a que la canción fue creciendo orgánicamente.

“Ando triste estos días. La canción Ella Baila Sola yo la escribí, tuve que hacer mucho esfuerzo para esa rola; Peso Pluma no la puso en ningún lado“, subrayó.

Al margen de lo que se esconde detrás de los temas del cantante jalisciense, es un hecho que su fama creció como la espuma, pues en menos de tres años ya es identificado en la comunidad latina con una amplia posibilidad de realizar colaboraciones con otros personajes a quienes les costó mucho trabajo irrumpir en la industria musical.

Por el momento, se filtró la noticia de que el cantante de 23 años en breve ingresará al estudio de grabación para producir una canción acompañado de una diva.

