Belinda confirmó una colaboración con Babo, vocalista de Cartel de Santa

Consciente de que la tendencia de colaborar con cantantes de géneros musicales diferentes termina fortaleciendo su imagen, Belinda contempla realizar algunos duetos.

En primera instancia, la intérprete de 33 años dio a conocer que se meterá al estudio de grabación con Babo, vocalista de la banda de hip-hop y rap, Cartel de Santa, pues desde hace tiempo mantienen comunicación e intercambian ideas sobre temas musicales que surgen de su inspiración.

“Con Babo sí hay colaboración, porque es un gran amigo, lo admiro y respeto mucho. Es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música. A mí me encanta, siempre me está mandando sus ideas, es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me envió una canción“, indicó durante una dialogo sostenido con varios medios de comunicación interesados en descubrir lo que serán sus próximos lanzamientos.

Asimismo, la intérprete nacida en Madrid, España, quien lleva residiendo en México la mayor parte de su vida, dejó abierta la opción de grabar algún tema con Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como “Peso Pluma”.

“Me encantaría”, indicó a sabiendas de que el cantante mexicano más escuchado en la plataforma Spotify se encuentra analizando un duelo con una intérprete que este a su nivel de popularidad.

Hace unos días se filtró la noticia de que Chiquis Rivera, Danna Paola o bien Belinda, podrían acompañar al ícono de los denominados corridos tumbados en un tema dirigido a conservar los 40 millones de reproducciones alcanzadas hasta el momento en la plataforma más importante de la música en la actualidad.

Y es que Peso Pluma es un auténtico fenómeno social que logró conectar con los jóvenes de su generación en menos de tres años de trayectoria artística.

De hecho, en 2023, el cantante jalisciense comenzó a trabajar en fiestas privadas sin imaginar que en un corto periodo llegaría cotizarse como uno de los cantantes más caros del momento.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para Peso Pluma, pues hay quienes lo señalan por haberse aprovechado de una canción compuesta por un personaje a quien ni siquiera le otorga el mínimo de crédito cuando atiende a los medios de comunicación.

