Peso Pluma no cantará el Himno Nacional de México en pelea de Canelo Álvarez. Lo hará Beto Vega

Varios medios de comunicación habían reseñado que Canelo Álvarez le habría pedido a Peso Pluma porque entonará el Himno Nacional de México en su próxima pelea contra John Ryder en Guadalajara, luego de 12 años sin pelear ahí.

Saúl el 'Canelo' Álvarez negó que sea Peso Pluma el que cantará el Himno Nacional Mexicano en su pelea vs John Ryder el próximo 6 de Mayo en Guadalajara, Jalisco en el Estadio Akron, el encargado será Beto Vega. pic.twitter.com/ehHeJIdmXq— •FAFHOO• 📢 (@Fafhoo) May 3, 2023

Sin embargo, fue el propio Canelo Álvarez el que desmintió eso: ‘El que me hará el favor de entonar el Himno Nacional es Beto Vega, los demás serán una sorpresa’, dijo el boxeador con su hija María Fernanda en las piernas. Ya sabemos que es una de las fans de su papá y además el público la adora. Así que la cantada, al menos de esa parte del magno evento, queda descartada por parte de Peso Pluma. View this post on Instagram A post shared by Beto Vega (@betovegaoficial)

Eso no excluye que pueda hacerlo luego. Recordemos que el estadio Akron es en Zapopan, cerca de Guadalajara en Jalisco. Ahí nació Hassan Emilio Kabande Laija, normbre real de ‘La Doble P’. Además hace poco dijo que podría hacer el estadio de las Chivas en algún momento. View this post on Instagram A post shared by La Doble P (@pesopluma)

Beto Vega es un cantante de regional mexicano nacido en Sonora. Tiene muchos años de amistad con el boxeador tapatío. Entre sus grandes éxitos se encuentran ‘Me dicen nini’, ‘El beso de Judas’ y ‘El Chavalón’. Ahora tendrá el honor de cantar el Himno Nacional de México en la tierra que vio nacer a Saúl Canelo Álvarez en su pelea desde el estadio Akron. View this post on Instagram A post shared by Beto Vega (@betovegaoficial)

