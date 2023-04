Peso Pluma responde de Bad Bunny en juego de Los Angeles Lakers Vs. Memphis Grizzlies

El intérprete de ‘Ella Baila Sola‘, Peso Pluma, no puede creer el éxito que ha cosechado en los últimos meses. No en vano el mismo se comparó hace unas semanas también con el propio Bad Bunny y es mucho lo que tienen en común. Entre eso, el llegar como toda una estrella al Crypto.com Arena a ver un juego de Los Angeles Lakers y que le preguntaran por el cantante de género urbano.

PESO PLUMA DE LA SUERTE YA NO FALTES AL CRYPTO PARO#Lakers pic.twitter.com/6brOBsCxw4— Jose Carretas (@JoseCarretass) April 25, 2023

Además, el máximo exponente de los corridos tumbados, Peso Pluma, sigue encantando a su público no solo por la potencia de su música sino por su humildad. El mismo se detuvo a atender a sus fans, firmarles autógrafos y tomarse fotos antes y después del juego de Los Angeles Lakers Vs. Memphis Grizzlies de la NBA, así lo reseñó el programa de Univision, El Gordo y La Flaca. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Por supuesto, dijo que estaba muy feliz del éxito con Becky G, ‘Chanel’. Recordemos que hace 15 días, Peso Pluma fue el invitado de la intérprete de ‘Sin Pijama’ y ‘Amantes’, siendo así la primera vez en Coachella Festival para el cantante de regional mexicano. Por supuesto, la reportera de El Gordo y La Flaca le preguntó por la conversación que tuvo con Bad Bunny y que muchos registraron desde sus celulares. View this post on Instagram A post shared by Nelssie Carrillo (@nelssiecarrillo)

‘Muchos premios’, responde ante la pregunta de sus próximas metas. Del intérprete de ‘La Neverita’ y ‘Titi Me Preguntó’ y ‘El Apagón’ se limitó a decir: ‘Uy, pues muchas cosas‘. Recordemos que fue hace poco que el cantante mexicano se retractó de haber llamado ‘pende**’ al Conejo Malo y se le vio conversando con él. LMFAOOOOO peso pluma he insults bad bunny but at Coachella he takes a picture with him🤣🤣🤣 pic.twitter.com/k5dfbRV4Gi— Vahorlis ☻☹ (@IAmOsmarK) April 17, 2023 Bad Bunny y Peso Pluma en Coachella pic.twitter.com/jjkRDqrDcy— Indie 505 (@Indie5051) April 17, 2023

