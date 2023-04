Esposa de Canelo Álvarez, Fernanda Gómez, levanta rumores de embarazo por foto en bikini

Fernanda Gómez, esposa del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, ha desatado una ola de rumores en torno a ella por un supuesto embarazo. Esto después que la modelo e influencer publicara en su cuenta de Instagram una foto en bikini desde Hawaii.

“Hawaii me atrapaste” escribió Fernanda Gómez al tiempo que presumía su perfecta figura con un bikini mínimo de estampado. En su abdomen, una cadena decoraba esa área. Sin embargo, sus fans y los de Canelo Álvarez aseguran que esa mínima pancita que se le nota es de embarazo.

“Embarazo”, “Tiene pancita de embarazo”, “Se ve embarazada hasta su cara pero quizás es la foto y el ángulo”, “Creo que ya viene un canelito u otros”, “La ves pasada que estaba a la espera de su bebé se veía igual de hermosa”, fueron algunos de los mensajes que recibió Fernanda por parte de sus seguidores. Sin embargo, los más detallistas se fijaron en algo más que tenía la esposa de Canelo en la pierna.

Era como una especie de mancha en tono marrón rosáceo. “Con qué te golpeaste hermosa”, “¿Qué tiene en la pierna”, “Como que Canelo la mordió, miren su pierna”, “Es un tatuaje o un golpe en la pierna”, “¿Qué te pasó en el tobillo?”, fueron parte de las preguntas haciendo alusión a su pierna.

Hasta el momento de cierre de esta nota, la también influencer no hizo referencia alguna a eso. Sin embargo, sí siguió compartiendo más fotos de ella con su pequeña hija… Y hasta presumieron unos tatuajes temporales que se hicieron mientras toman estas deliciosas vacaciones en Hawaii. View this post on Instagram A post shared by 𝙿𝚊𝚐𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚎 𝙵𝙰𝙽-𝚂𝚘𝚢 𝚂𝚝𝚎𝚏𝚒❤𝙽𝙾 𝙸𝙼𝙸𝚃𝙰𝙽𝙳𝙾 (@caneloyfernanda.fans)

A principios de año y dentro de las pocas apariciones públicas que ha tenido Canelo Álvarez desde que se operará de la mano están el pasado, un juego de Los Angeles Lakers, el estreno de la película Creed 3 donde la pareja hace un cameo y Super Bowl LVI el 22 de febrero. No hay duda que estos tórtolos se lo saben pasar a lo grande. View this post on Instagram A post shared by Fernanda Gómez (@fernandagmtz)

Por lo pronto habrá que esperar a que Fernanda Gómez o el boxeador nacido en México confirmen o nieguen los rumores de un posible embarazo. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

