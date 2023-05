El Gordo y La Flaca cumple 25 años y celebra con Emilio Estefan y Eslabón Armado

Un cuarto de siglo cumple uno de los programas más longevos de la televisión hispana, El Gordo y La Flaca. Por supuesto, su equipo de producción junto a sus conductores desde los inicios Lili Estefan y Raúl de Molina tienen muchas sorpresas preparadas para sus seguidores y televidentes. Eslabón Armado y Emilio Estefan estarán ahí para soplar las 25 velitas.

A pesar de que es en septiembre que se cumplen los 25 años del show que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina, las celebraciones comenzaron desde hoy con Emilio Estefan en el estudio y la banda de regional mexicano, Eslabón Armado. El productor musical, además de ser tío de ‘La Flaca’ es una de las personas más divertidas del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Parte de los festejos de este 25 aniversario incluirán los momentos más memorables del show y tendrán de nuevo el primer invitado que se sentó en El Gordo y La Flaca: Enrique Iglesias. Esto sucedió en 1998. Desde entonces, la pareja consentida de la TV no ha parado brindar entretenimiento a los hispanos, llegando la mejor información de primera mano. Con el tiempo crecieron tanto, que hoy en día tienen reporteros en ciudades principales de los Estados Unidos y Latinoamérica. Clarissa Molina en el set de ‘El Gordo y La Flaca’. Foto: Univision.

Otras de las personas que veremos en esta fiesta de cumpleaños que se extenderá hasta finales de año, según explicó n un comunicado la misma cadena televisiva Univision. Alejandra Espinoza, Ana Bárbara, Banda MS, Carín León, Chiquis Rivera, Christian Nodal, Danilo Carrera, David Bisbal, El Alfa, Erika Buenfil, Grupo Firme, Grupo Frontera, Guaynaa, Lele Pons, Los Recoditos, Lupillo Rivera, Maluma, Maná, Myke Towers, Ninel Conde, Pepe Aguilar, Ricardo Arjona, Rubén Blades, Sebastián Yatra, Tekashi 6ix9ine, Thalia, Tucanes de Tijuana, William Levy, entre otros muchos más que nos irán contando. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Además, Lili y Raúl irán a Nueva York, Los Ángeles y Houston. También viajarán Puerto Rico y República Dominicana. La idea es por poder darle las gracias por tanto amor y aceptación a El Gordo y La Flaca en estos 25 años. El Gordo y La Flaca celebrando un aniversario anterior.

