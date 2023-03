Lili Estefan posó con Camila Cabello en el cumple 70 de Emilio Estefan en Miami

Miami estuvo de fiesta durante el fin de semana. Por un lado Emilio Estefan celebraba su cumpleaños número 70 con sus amigos y familiares entre los que encontraban Lili Estefan y la también Camila Cabello. Ambas no pararon de celebrar, así como tampoco lo hicieron Lele Pons y Guaynaa quienes se casaron este fin de semana en Miami también.

Hasta Gloria Gaynor cantó “I Will Survive” en el cumpleaños 70 de Emilio Estefan. A la fiesta asistieron varias celebridades entre las destacaron Andy García, Fran Drescher quien interpretaba de The Nanny, su gran amiga Cristina Saralegui así como Don Francisco. María Celeste Arrarás y su sobrina Lili Estefan también se dieron cita. Esta última fue en acompañada de sus hijos y no perdió la oportunidad de fotografiarse con la propia Camila Cabello.

Camila no es sólo cantante de origen cubano sino que es una de las artistas que pudieron calar en el mercado anglo. En parte mucho se lo debe a Emilio Estefan. Las familias de ambos son muy cercanas y él ha sido un gran apoyo para la carrera de la intérprete de “Señorita”. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Cabello vestí un vestido verde de satén y Lili Estefan fue con un atuendo invocando al espíritu temático de los 70 años de Emilio Estefan. Justo la moda y música de esa época. Así que la presentadora del show de Univision “El Gordo y La Flaca” vistió con pantalones acampanados y cabello peinado a la mitad. Sus hijos Lina Luaces y Lorenzo Luaces no pasaron desapercibidos tampoco. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

La fiesta se llevó a cabo en el Superblue Miami. Ahí la decoración fue de espejos y de muchas pantallas gigantes. El productor musical se dejó ver muy contento y tan familiar como de costumbre. Recordemos que el mismo se ha dedicado también a su hermano, padre de Lili Estefan, desde que la madre de ella falleció hace muchos años cuando ella era muy joven. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Ahí vino a vivir a Miami y logró tener todo el apoyo de Emilio Estefan y su tía Gloria Estefan. Mismos que no paran de sentirse orgullosos de los logros de “La Flaca” a quien consideran una hija. También representaron un apoyo muy importante cuando la compañera de Raúl de Molina se separó sorpresivamente y tuvo que salir adelante.

No hay duda que los Estefan son no sólo una de las familias com más talento y éxito de la industria del entretenimiento hispano, sino que se han convertido en un referente para la comunidad de ejemplo, unidad y amor. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

