Lili Estefan desmiente rumores de divorcio entre su amiga Thalía y Tommy Mottola: “Todo está perfecto”

En medio de las especulaciones de infidelidad por parte de Tommy Mottola hacia su esposa Thalía, fue Lili Estefan quien salió en defensa de la cantante y su matrimonio, asegurando que toda va viento en popa y el divorcio no está en sus planes. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue durante la más reciente transmisión de ‘El Gordo y La Flaca’ que la famosa conductora tomó los micrófonos para salir en defensa de su amiga y revelar que la pareja se encuentra bien pese a los rumores de una infidelidad con la peruana Leslie Shaw.

“Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. No me imagino a Thalía en ningún momento salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes, Raúl, porque no sé, no viene al caso“, declaró Lili Estefan ante las cámaras del programa.

Asimismo, la presentadora de televisión no dejó pasar la oportunidad de condenar a la fuente que inició los rumores que han protagonizado Thalía y el productor musical Tommy Mottola.

“No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes, pero estoy segura que mucha gente lo sabe porque no es el primero que le crean a Thalía, a Thalía le han dicho uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que supuestamente se había ella llevado de una joyería en Los Ángeles recientemente, y esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme”, sentenció.

A pesar de las declaraciones que Lili Estefan emitió, el público no tardó en compartir su opinión al respecto y esta no favoreció a la parejita.

“Defendiendo a sus amigos, cuando el río suena es porque piedras trae”, “Como es su amiga quiere tapar el sol con un dedo” y “Difícil de creer”, son algunos de los comentarios que rondaron en la red tras difundirse las declaraciones de la comunicadora.

