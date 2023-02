¿Tommy Mottola le fue infiel a Thalía con joven cantante? Esto sabemos

Thalía y Tommy Mottola son una de las parejas que más envidia despiertan por su gran sincronía. Pero esta vez el paraíso en NY se vería amenazado pues diversos medios aseguran que hubo una infidelidad por parte del productor, pero no hay nada confirmado al momento.

Thalía se ubica como una de las estrellas hispanas más importantes del momento, por ello cada rumor sobre ella se vuelve un verdadero escándalo. Según la conductora Magaly Medina, Mottola le habría sido infiel a la mexicana con la artista peruana Leslie Shaw.

Mottola y Thalía eran usados de ejemplo como la pareja más consolidada del espectáculo, pero esto podría cambiar. La periodista Magaly Medina invitó a su programa “Magaly TV, la firme” a su colega Ernesto Buitrón, quien dio detalles de la presunta relación extramarital de Tommy.

“Thalía y Tommy Mottola estarían separados, no se ven tomas de ellos juntos desde diciembre del 2022, no hubo fotos por Navidad ni de Año Nuevo, no hay nada que indique que ellos siguen juntos cuando siempre han sido muy unidos”

MAGALY MEDINA