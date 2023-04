Señalan a Lili Estefan de tener doble moral en caso de Shakira y Gerard Piqué

Después que se viralizaron las imágenes de Lili Estefan abrazando a Shakira, los fans de Clara Chía Martín han dicho de todo en las redes sociales de la conductora de El Gordo y La Flaca. Y han acompañado el alegato con imágenes del show de Univision, en las que se ve al paparazzi Jordi Martín tras la pista de Gerard Piqué.

Apenas y se daba a conocer la noticia de la separación entre Shakira y el presidente de la Kings League, Gerard Piqué, y el corresponsal de El Gordo y La Flaca entregaba casi a diario un informe con los pormenores de la noticia. Por supuesto, eso incluyó seguir al catalán por Barcelona. En varias ocasiones estuvo acompañado de sus hijos Milan y Sasha. Esto ha recaído en Lili Estefan. DOBLE MORAL



La ex de Gerard Piqué abrazándose con Lili Estefan en Miami, la conductora del nefasto programa "El Gordo y la Flaca". Parece que no le interesa o no se acuerda del terrible momento y acoso que ese programa les hizo pasar a sus hijos en Junio del año pasado pic.twitter.com/APMGgTmrFP— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 23, 2023

‘DOBLE MORAL. La ex de Gerard Piqué abrazándose con Lili Estefan en Miami, la conductora del nefasto programa El Gordo y la Flaca. Parece que no le interesa o no se acuerda del terrible momento y acoso que ese programa les hizo pasar a sus hijos en junio del año pasado’, se puede leer en una de las cuentas de Twitter más populares y seguidas de fans de Clara Chía y Piqué. Si, me imagino cuales medios y no Españoles, todos latinos, súper serios, como "Chisme no like" o "Jordi Martin" 🤭😂 https://t.co/StcJwSTB13— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 24, 2023

Así mismo han acompañado los comentarios con imágenes de cuando Jordi Martín persiguió a Gerard Piqué y este le terminó rompiendo celular en frente de los pequeños. También compartieron otra escena de ese mismo día, donde el corresponsal de El Gordo y La Flaca señalaba a Gerard Piqué de padre irresponsable por manejar con su hijo Milan al frente y saltándose semáforos en rojo cuando esto es ilegal en España.

Sin embargo, Lili Estefan siempre ha mantenido su posición desde que comenzó el conflicto entre Gerard Piqué y la intérprete de “Pies Descalzos” y “BZR Music Sessions 53“. La misma es parcializarse y apoyar a la colombiana, con quien además ha tenido una cercanía desde que se internacionalizó.

No olvidemos que El Gordo y La Flaca fue uno de los programas que más apoyó a Shakira en sus inicios, amén que fue Emilio Estefan el que le ayudó con su proyección internacional. Incluso, “La Flaca” consentida de la televisión hispana llegó a decir que esta separación le recordaba mucho a la de ella.

Por otro lado, Jordi Martin entró a trabajar para El Gordo y La Flaca justamente con la coyuntura de la separación y la aparición de la nueva novia de Gerard Piqué en escena. Sin embargo ha dicho en reiteradas ocasiones, que tiene doce años cubriendo todo lo referente a la ex pareja.

Sigue leyendo:

– Raúl de Molina quedó en traje de baño y mostró su rutina de nado diaria en Instagram

– Anuel AA se mete en problema legal por ir a los Latin AMAs, según El Gordo y La Flaca

– Papá de Shakira habría sufrido un derrame cerebral, dice corresponsal de El Gordo y La Flaca

– Gerard Piqué cometió más infidelidades a Shakira y corresponsal de El Gordo y La Flaca las publicará

– Shakira hace petición a paparazzi mientras la fotografía junto a Sasha y Milan