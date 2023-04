Raúl de Molina quedó en traje de baño y mostró su rutina de nado diaria en Instagram

El conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, es una persona que se cuida cantidad (según nuestras fuentes cercanas a la cadena televisiva) aunque parezca que no. Por supuesto tiene el lema del buen vivir como bandera, pero también se cuida y lo así no los ha demostrado en Instagram.

La estrella de Univision, “El Gordo”, ya venía desde hace mucho tiempo haciendo caminatas. En la época fuerte de la pandemia, lo mostraba en compañía de su esposa Millie de Molina. Ahora ha dejado a todo el mundo en un tacón al presumir los casi 40 minutos de nado que hace 4 ó 5 veces a la semana. Todo un tiempo respetable para una persona que ya practica deporte periódicamente.

Por supuesto, Raúl de Molina se puso su traje daño y se metió a la piscina demostrando que es todo un experto. No paró, no se desvió y, por el contrario, causó muchas reacciones en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.

“Felicidades, un ejemplo a seguir sin duda! ¿Cómo se llama ese aparato Sr. Raúl que se Coloca para respirar y Nadar.? Saludos!”, “Bravo!! .. ¡Me encanto! ¡Uno de los mejores ejercicios!”, “Gracias por compartir, y sobre todo darnos motivación!”, “Qué bien Raúl, yo no sé nadar y me gustaría hacerlo, es buen ejercicio”, “Esto quiere decir que se puede hacer ejercicio, se esté gordo o flaco, y disfrutar de la vida siempre”, fueron parte de los comentarios que le dejaron al periodista cubano.

Además de esto, Raúl de Molina recibió cientos de piropos por verse más delgado. También otra buena tanda de halagos días atrás cuando estuvo en España. Uno de los destinos gastronómicos favoritos de “El Gordo” más consentido de la televisión hispana. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

