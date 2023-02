Raúl de Molina publicó foto desde un jacuzzi con su esposa por el Día de San Valentín

“El Gordo” preferido de la televisión hispana, Raúl de Molina, es un eterno enamorado de sus dos mujeres: su esposa, Mily de Molina, y su hija, Mia. Justo por celebrarse el Día de San Valentín, el conductor de El Gordo y La Flaca compartió con sus seguidores en Instagram unas fotos muy divertidas.

Es un carrusel de fotos el compañero de Lili Estefan le deseó un Feliz Día del Amor a su esposa: “Feliz Valentín a mis esposa. Casi 30 años y Mia #felizdiadelamorylaamistad“. La primera imagen mostraban a Raúl de Molina y a su compañera sumergidos en un jacuzzi tomando un baño de espumas, también en El Coliseo de Roma, disfrazados con Mia, montando caballos y muchas más de los maravillosos viajes que siempre hace con su familia la estrella de Univision.

Raúl de Molina siempre ha sido un romántico si se trata de su esposa o de su hija. Frecuentemente tiene detalles con ellas y nunca para de elogiarlas en las redes sociales. Pero el conductor de uno de los programas más vistos de la televisión hispana también extiende ese mismo trato a sus compañeras de trabajo. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

No es un secreto que halaga a Lili Estefan cada vez que puede, es un casi un padre para Clarissa Molina y muchas son las famosas que tienen el corazón ganado por “El Gordo”. Tal es el caso de Dayanara Torres, quien ha estado de invitada en el show de televisión. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr)

Esta es la que más se ha divertido con el presentador en los últimos días. No sólo la puso en una situación un tanto incómoda al preguntarle por la boda de su ex Marc Anthony y la edad de su nueva esposa Nadia Ferreira, quien ya confirmó junto al cantante de salsa que van a ser padres, sino que también la hizo hacer todo un performance. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Un día después que Rihanna triunfara en el Halftime del Super Bowl LVII, Raúl de Molina se disfrazó de la cantante vestido de rojo haciendo toda una coreografía con la ex Miss Universo y Carlitos El Productor. Sin duda, se ve que se la pasan bomba. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Sigue leyendo:

Raúl de Molina y Jomari Goyso ya son los consentidos del pre-show de Premio Lo Nuestro

Raúl de Molina presume su vista de lujo al Central Park de Nueva York en Instagram

Raúl de Molina responde a polémica con La Materialista: “No voy a darle un beso a nadie si no la conozco”

Raúl de Molina insultado por dominicanos en Instagram por no saludar a La Materialista

Raúl de Molina responde a quienes critican lo que come en Instagram: “¿Qué te importa a ti?