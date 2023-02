Raúl de Molina y Jomari Goyso ya son los consentidos del pre-show de Premio Lo Nuestro

Estamos a pocos días de celebrar una de las fiestas que premia lo mejor de la música latina, el Premio Lo Nuestro 2023. Como todos los años, la alfombra magenta será parte de pre-show en la llamada Noche de Estrellas de Univision que repiten algunos animadores como Raúl de Molina y Jomari Goyso, quienes se harán acompañar de otras más pero que son los más mencionados por los fans en redes sociales.

Pamela Silva, Michelle Galván, Gabriel Soto, Migbelis Castellanos, Arana Lemus y Yayis Villareal serán los encargados de recibir a los diferentes artistas que asistiran a la entrega del Premio Lo Nuestro 2023 que se llevarán a cabo el 23 de febrero en la ciudad de Miami. Como ya sabemos, los comentarios y las ocurrencias de Raúl de Molina y Jomari Goyso son de los más esperados en el Preshow Noche de Estrellas. View this post on Instagram A post shared by Jomari Goyso (@jomarigoyso)

Además, la cadena Univision ya adelantó que la alfombra magenta estrenará nueva imagen. Misma que podremos ver en la Noche de Estrellas como antesala al Premio Lo Nuestro a partir de las 7 de la noche ET y 6 de la tarde CT. Les dejaremos a detalle el excelente cartel de presentadores que Univision ha puesto a disposición de asistentes y televidentes: Pamela Silva y Michelle Galván; el actor de TelevisaUnivision Gabriel Soto; una de las presentadoras de Enamorándonos, Migbelis Castellanos y “El Gordo” consentido de la televisión hispana, Raúl de Molina. View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro) View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

Otros que también veremos en la transmisión especial de la cadena televisiva son: la influencer Yayis Villareal y Arana Lemus de UNIMÁS. Roberto Hernández, Lindsay Casinelli y Jessi Rodríguez harán lives en el social media de Univision y Premio Lo Nuestro: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y el sitio web del canal, donde los fans pueden ingresar hasta el 5 de febrero para votar por sus artistas favoritos de este año. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

