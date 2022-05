Jomari Goyso se burla de las cejas de Jacky Bracamontes: “Dios te hizo así…”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Unos de los pares más queridos de la cadena Univision, Jomari Goyso y Jacky Bracamontes armaron una especie de discusión en Instagram y todo por las cejas de la ex Miss México. Resulta que la misma debía salir a un evento con el fashionista y él, bien crítico a sus amigas como de costumbre, le dio una manito para arreglarle cabello y maquillaje.

Sin embargo, Jacky Bracamontes no quedó contenta con sus cejas y le reclamó a Jomari Goyso que una se le veía más arriba y arqueada que la otra a lo que el presentador de Univision le dijo: “Eso fue que Dios te hizo así. I’m sorry. Ahora voy a ser yo culpable de lo que quedó creó Dios”. Esto, ante el reclamo de la presentadora al decir que: “Le quedó chueca” una ceja en Instagram.

Pero vamos que todos sabemos que esto es parte del buen rollo que siempre acompaña a Jomari Goyso al estar de cerca de sus amigas. Si hay alguien que ha dado muchas señales de ser de los mejores amigos que cualquiera pudiese tener es él. No en vano se encargó prácticamente de todo en la reciente por la iglesia de Francisca Lachapel en República Dominicana. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Por cierto, esta cautivó a todos luego que llorara sus compañeros de Despierta América al describir el momento que vivió caminando hacia al altar de la mano de su madre. Recordemos que Francisca Lachapel viene de un origen muy humilde donde, tal como ella lo describió, no se le tenía permitido ciertas cosas. Entre esas casarse con un hombre maravilloso y soñar con un futuro mejor. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Sin embargo, su historia es un ejemplo de superación para la mujer latina. No solo alcanzó sus sueños sino que es una de las dominicanas más destacadas dentro del entretenimiento hispano. Esto es una de las cosas que tienen en común todas las amigas de Jomari Goyso. Han sido mujeres muy destacadas que han luchado para llegar a los lugares en los que se encuentran hoy en día, tal es el caso de: Ana Bárbara, Chiquis Rivera y por supuesto, Jacky Bracamontes.

