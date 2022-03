Jacky Bracamontes habla sobre cómo ser una buena madre, después de perder un hijo en el parto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La presentadora Jacky Bracamontes acudió al programa “La Mesa Caliente”, donde se volvió el tema de conversación luego de revelar sus secretos para ser una “súper mamá” y ejercer su carrera profesional. ¡Aquí te contamos los detalles!

La ex reina de belleza se ha caracterizado por compartir con el público su experiencia como mamá de cinco pequeñas mientras se mantiene ejerciendo su profesión. Sin embargo, en una reciente entrevista finalmente se sinceró sobre cuál es su secreto para mantener un balance sin dejar que uno de sus dolores más grandes la afecte.

Jacky Bracamontes aseguró que sus hijas son su inspiración para trabajar; no obstante, como cualquier mujer, tiene días en los que necesita un descanso: “Mis hijas son mi todo (…) Hay veces que me dan ganas de encerrarme en el baño”, contó.

Al respecto, la también actriz fue cuestionada sobre el momento más difícil que ha atravesado en su vida. La tapatía confesó que este se trata del fallecimiento de su bebé recién nacido. “La persona que te diga que tiene una vida perfecta y que nunca en su vida ha llorado o que nunca en su vida ha pasado un trago amargo, pues creo que nos va a mentir“, señaló la famosa.

Con el corazón en la mano, Jacky Bracamontes relató que “el golpe más duro que he recibido en mi vida es ese, perder un bebé, que ni siquiera tuve la fortuna de conocerlo. Lo sentí, lo tuve dentro de mí, pero no lo conocí, no me puedo imaginar lo que siente una mamá que pierde a un hijo más grande”. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

Asimismo, reconoció que fue gracias a su pequeña Jacky y su esposo Martín que logró recuperarse de esta dura caída: “Es el dolor más fuerte que he sentido, del que te tira al piso y no te quieres levantar (…) Jacky me salvó la vida y también Martín por el hombre que fue al lado mío y que me sacó adelante”, finalizó.

