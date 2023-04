Raúl de Molina se monta en camello y desfila bata en su viaje a Marruecos

El conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, está en uno de sus fabulosos viajes. No es un secreto que muchos son los que aman los destinos turísticos y la agenda de cada uno de los destinos de la estrella de Univision. En esta oportunidad se fue hasta Marruecos donde paseó en camello y hasta modeló.

Con el humor que caracteriza a Raúl de Molina entró en una especie de probador portatil, de donde salió con una bata larga hecha a mano con textiles de Marruecos. Por supuesto modeló y hasta dio una vuelta. Pero la cosa no queda ahí. El presentador de El Gordo y La Flaca se montó en un camello.

A pesar que fue un momento muy divertido e impresionante, pues no es común ver camellos, varias personas se le fueron encima a Raúl de Molina y hasta lo tildaron de maltrato animal. Pero él justo publicó el video en el feed de su cuenta de Instagram para aclarar que el camello no fue maltratado.

“Para aclarar los que protestan. Cual es la diferencia de montar a camello que en un caballo? En el desierto se monta en camello, ya que estos animales pesan más de 1300 libras. No es que el camello no podía subir si no que lo pararon ya que la silla está sin amarrar y casi me caigo, por otro lado estos animales los usan para que lleven carga en el desierto. También los matan como a las vacas y venden la carne a la gente que no puede comprar carne de res ya que la de camello es más económica”, escribió el compañero de Lili Estefan.

Aún así, varios seguidores siguieron asegurando que “El Gordo” consentido de la televisión hispana estaba proporcionando sufrimiento al animal: “Raúl con todo respeto, hay cosas que simplemente no están bien y esta es una. No al maltrato animal “, “Pobresito camello, si hubiera sabido lo que le venía se hubiera ido corriendo”, “Soy defensora de los animales y la verdad no le encuentro ninguna gracia para mi es un aguzo con el pobre camello”.

Pero la verdad es que según varios safaris de camellos que consultamos. Este animal puede soportar hasta 771 libras (350 kgrs) por lo que ciertamente el mismo no sufrió en ningún momento. Así que Raúl de Molina confió en el personal que lo ayudó para hacer de esta aventura algo inolvidable y lo mejor de todo, pudo compartirlo con sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

