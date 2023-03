Tekashi 6ix9ine mostró a El Gordo y La Flaca su lado más vulnerable y estrenó “Leyenda Viva”

Después de la reciente golpiza que le dieron a Tekashi 6ix9ine en el baño de un gimnasio de Florida, poco se supo de él hasta hoy. El exponente de hip hop fue invitado al show de Univision, El Gordo y La Flaca. Ahí habló de sus momentos duros y de las últimas polémicas.

El propio Raúl de Molina lo recibió de pie y luego hizo un video para promocionar la entrevista de Tekashi 69, quien además de contar y explicar el por qué de algunos de sus comportamiento, volvió al ruedo en junto también a Lili Estefan y estrenó un tema en español junto a Lenier: “Leyenda Vida”. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Justo en ese tema se ve en el medio del campo. No es un secreto que Tekashi 6ix9ine viene de un origen muy pobre. Su familia es mexicana. El videoclip de esta nueva canción del rapero habla de eso. Recordemos que hace poco más de dos años salió en libertad después de una estadía en una cárcel de Nueva York. También fue algo que se conversó en El Fordo y La Flaca. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Por último recordemos que ha pasado por la vida de Takashi 69 los últimos años. Cayó preso y salió bajo el programa de protección al testigo. No ha tenido éxito con la música y se dice que ha perdido una buena cantidad de dinero.

Hace poco también asistió al juego entre México y Puerto Rico del Clásico Mundial de Béisbol en Miami. Al parecer, el intérprete de “TROLLZ” y “GOOBA” se pasó de copas y discutió con cuanto fanático estuviese alrededor. Como era de esperarse terminó siendo expulsado del juego. 🇲🇽⚾🇵🇷 | Sea usted el jurado • La policía sacó -por hacer desorden- del LoanDepot Park en Miami, al rapero Tekashi 6ix9ine, en medio de la celebración del partido entre México y Puerto Rico. pic.twitter.com/z9pStj9b7I— ALERTA RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@AlertasRD) March 18, 2023

Su salida siguió gritando y despotricando. Incluso dio algunas declaraciones para influencers presentes: “Yo Ayudo a la gente porque mi mamá es inmigrante. Yo ayudo a los pobres. Qué artista … Anuel, Daddy Yankee y que son leyenda. Ozuna. Quién ayuda a los pobres como 69. ¿Quién? ¡Nadie!… Yo ayudo a los pobres porque mi mamá recogía botellas”. View this post on Instagram A post shared by Leonel Allegues Rey (@leonel_allegues)

Al día siguiente el mismo creador de social media publicaba otro video de Tekashi 6ix9ine sobrio y pidiendo perdón a Daddy Yankee. Admitió haber estado bajo efectos del alcohol. View this post on Instagram A post shared by Leonel Allegues Rey (@leonel_allegues)

Para completar, al siguiente día de esto, su abogado publicó una foto en social media que fue reseñada por TMZ en el que se veía el rostro del rapero engrasando. A las pocas horas se viralizaron las imágenes de un golpiza que le dieron en el baño de un gimnasio donde estaba entrenando. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Se ve al cantante salir de pie. Su abogado dice que están en plenas averiguaciones. Hoy y ante las cámaras de El Gordo y La Flaca, una vez más Tekashi 69 deja claro que confía justo en Lili y Raúl para abrir su intimidad, su corazón y explicar el por qué ha tenido tantos desaciertos en su vida. También dejó un mensaje de esperanza y se comprometió a dedicarse a lo que sabe hacer y muy bien: música. View this post on Instagram A post shared by @6ix9ine

