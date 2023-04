Raúl de Molina hace el baile del vientre junto a una belly dancer en Marruecos

No hay duda que el conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, se le está pasando bomba en Marruecos. Lugar al que viajó en compañía de su esposa, Millie de Molina. El día de ayer les mostramos apenas cómo la estrella de Univision se montaba en un camello y hoy ha sorprendido con estos pecaminosos movimientos.

Acompañado por una belly dancer, Raúl de Molina levantó los brazos, meneó la cadera e hizo e baile del vientre como Shakira mientras cenaba. Recordemos que el presentador de El Gordo y La Flaca también es un sibarita. “Belly Gordo mostrando mis movimientos #marrakeshstyle!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por supuesto, sus compañeros de Univison les dejaron varios mensajes. Una de ellas fue Clarissa Molina quien le escribió: “Dándolo todo!”. Jorge Rivera también opinó: “Tremendo swing” y la muy divertida Jessica Maldonado no se quedó atrás: “Qué exótico Y que swing Rauli”. No hay duda que el compañero de Lili Estefan no tiene miedo al qué dirán y le dice sí a la diversión.

Raúl de Molina monta camello en Marruecos

Tan es así, que justo el día de ayer fue el propio Raúl de Molina el que tuvo que salir a aclarar que el camello que había montado para dar un paseo no sufrió. Muchos le escribieron en el feed de su cuenta de Instagram fuertes críticas y señalamientos de maltrato animal.

Fue a través de un video que compartió que “El Gordo” de la televisión hispana, que presumió cómo un camello lo levanta del suelo. “Cuál es la diferencia de montar a camello que en un caballo? En el desierto se monta en camello, ya que estos animales pesan más de 1300 libras. No es que el camello no podía subir si no que lo pararon ya que la silla está sin amarrar y casi me caigo. a por otro lado estos animales los usan para que lleven carga en el desierto”, fue parte de lo escribió el cubano en su defensa. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Ciertamente, los camellos pueden tolerar un peso de 770 libras aproximadamente (350 kgrs.) Así que Raúl de Molina está en lo cierto. Además también bromeó y modeló una bata al mejor estilo de Marruecos. No hay duda que la estrella de televisión sabe muy bien lo que significa el buen vivir”. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

