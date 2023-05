Anuel AA señala a Feid de acoso y de ser celoso. También dice que arregló sus diferencias con Karol G

La cosa entre Feid y el ex de Karol G, Anuel AA, pica y se extiende. Desde hace varias semanas ha lanzado indirectas durante sus conciertos. El puertorriqueño ha hecho también mención directa a La Bichota. Ahora ha dicho en redes sociales que el cantante de género urbano lo ha acosado. View this post on Instagram A post shared by Reggaetón House (@_reggaetonhouse)

Anuel AA publicó en sus stories de Instagram un mensaje que claramente va par Feid y Karol G: “Ja ja ja ahora estás mandando hacer campañas de acoso con tu equipito ah cabr** acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado, noticia por noticia y canción por canción. La reina me arrastró je je y lo vio el mundo entero… pero ella y yo hace tieeemmpoo ya hablamos eso y quedamos súper bien”, fue parte de lo que dijo. NO SE DEJEN ENGAÑAR 💚🤡



Anuel AA vía story Instagram. pic.twitter.com/1mqMVv5IDT— L E G E N D 👹 A N U E L (@legendanuel) May 18, 2023

Además, el ex de Yailin La Más Viral también se refirió a sus fans: “Así que fanáticos, no se dejen engañar de nadie, ni de nada, esa campañita de acoso, esas noticias no vienen de la reina… eso es ustedes ya saben quién celoso o con su equipito que la mandó a hacer, eso no es la reina no se dejen engañar en las redes”. Aseguró claramente diciendo que Feid no está feliz con todo lo que ha dicho de Karol G. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Anuel AA duerme con imagen de Karol G

Hace pocos días, el intérprete de “Más Rica que Ayer” y “Las Leyendas Nunca Mueren” dio un concierto en Los Ángeles, en el que le regalaron una franela con el rostro de la intérprete de “Provenza”, “MAMIII” y “TQG”. Él mismo publicó la historia donde se veía desde la cama del hotel con la imagen de Karol G al lado. View this post on Instagram A post shared by NOTICIAS URBANAS 24.7 (@flowurbano24.7)

Esto sin decir que aún la menciona y que le ha seguido el juego a sus propios fans que aúpan la supuesta rivalidad entre Anuel AA y Feid por el supuesto amor de la reggaetonera Karol G. Lo cierto es que, mientras el puertorriqueño sigue haciendo mención de ellos, los colombianos no han reaccionado al menos de manera pública. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

