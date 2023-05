Show de Anuel AA por poco termina en tragedia cuando su motocicleta se fue contra el público

Anuel AA vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez no se trata de indirectas para Karol G o Feid. El trapero puertorriqueño ofreció un show durante el fin de semana en Nueva York que por poco termina en tragedia.

Cuando iba a comenzar a cantar con Bryantt Myers la canción ‘Esclava’, ambos entraron al escenario a borde de motocicletas, pero cuando Anuel AA se bajó del vehículo, este se disparó y siguió andando hasta caer del escenario hacia el público porque no logró frenarlo.

Cuando vio que la motocicleta cayó, el intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ hizo un gesto corporal en señal de presunto desinterés y siguió cantando, sin detenerse a mirar si alguien había resultado lesionado.

La moto que, afortunadamente, no llevaba “gran velocidad”, cayó en la primera fila en la zona donde normalmente están los responsables de la seguridad del evento y parte del público. Fueron estas mismas personas las que ayudaron a volver a subir el vehículo al escenario.

Hasta el momento se desconoce si alguna de las personas que se encontraba donde cayó la motocicleta resultó lesionada, pues el artista ni los organizadores se han pronunciado sobre el accidente.

El momento fue grabado por muchos de los asistentes y compartido en redes sociales donde reposan reacciones como: “La tenía en primera y se le fue”; “Parece que se la iba a regalar al público”; “Anuel como que el tema de las motos no lo controla”; ““Y si golpeó a alguien al menos ¿se fijó? O ¿le importó?“; “Y nunca preguntó si estaba bien a quien le cayó la mato”; “El maleante que no sabe montar una moto y mucho menos bajar la pata”; “El Ferxxo sí sabe andar en moto”; “Estaba pensando en la bebecita” y “Es que Anuel no sabe manejar moto”

