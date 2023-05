Caos en concierto suspendido de Anuel AA en Washington D.C.: “Te odiamos Anuel”

El cantante de género urbano, Anuel AA, vivió momentos de tensión después que se suspendiera un concierto de su “The Leyends Never Die World Tour” en Washington D.C. Según fanáticos que asistieron, les avisaron dos horas después de esperar dentro del recinto que el artista puertorriqueño no se presentaría. Así el enojo de cientos después de que sin explicaciones precisas se cancelara el concierto de #AnuelAA en #WashingtonDC . Dos horas de espera de los asistentes antes de la notificación. pic.twitter.com/h6a1OPQZb0 — Stephanie Ochoa 🇲🇽🇺🇸 (@StefyOchoa) May 21, 2023

Un verdadero caos se armó en el Capital One Arena de Washington D.C. En Twitter se ven diferentes videos de personas que estuvieron presentes. Lanzaron bebidas y objetos hacia la tarima y gritaron insultos a la producción. Incluso, el propio Anuel AA salió perjudicado en todo esto.

Anoche el HP @Anuel_2bleA CANCELÓ el concierto en Washington DC.

Te odiamos ANUEL AA 😡 pic.twitter.com/0phRzZVyUE— YAX (@andrometal_yax) May 21, 2023

“Te odiamos Anuel“, “Anuel hijo de p*****”, “Burlándote… nada de Real Hasta La Muerte”, se podía escuchar en algunos de los videos. Muchos afirman que les avisaron después de una larga espera y eso los hizo en enfurecer. Pero el ex de Yailin La Más Viral y Karol G emitió un comunicado por redes sociales. Después de dos horas de espera los asistentes al concierto de #AnuelAA en Washington DC, reaccionaron enojados gritando y aventando sus bebidas cuando les avisaron que el evento se posponía. pic.twitter.com/HtFYdkIGuB— Raúl Brindis (@raulbrindis) May 21, 2023

Anuel AA se disculpa con fans de Washington D.C

El intérprete de “Mejor Que Yo” y “Más Rica Que Ayer” salió a dar la cara sus seguidores que habían adquirido sus entradas. Dejó claro que fue un incidente de marca mayor, que casi lo deja al borde la muerte.

“Para todos mis fanáticos en Washington, les informo que el concierto hoy comienza tarde… más tarde de lo normal o se pospondrá tristemente porque el avión tuvo un problema de electricidad en el despegue y el aeropuerto no aprobó el avión para poder viajarnos a Washington… El avión tuvo un problema el mismo día del concierto, horas antes. Pero como quiera es mi cara la que se ensucia y piensen si el fallo del avión llega a pasar 30 minutos más tarde, en el aire, nos morimos y ahí si se jo*** la gira entera y ni en eso estaríamos pensando porque yo lo que estaría es muerto y la noticia fuera otra si se estrellaba ese avión”, explicó el boricua. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

El trapero dejó claro que el concierto se dará y que entendía la frustración de todos los que hicieron un esfuerzo por adquirir los boletos. “Ya me confirmaron la nueva fecha… Va a ser esta misma semana“. Así que dijo que espera que todos puedan ir y pasarla bien. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Sigue leyendo:

– Yailin La Más Viral, ex de Anuel AA, estuvo con Peso Pluma en República Dominicana

– Feid se olvida de los señalamientos de Anuel AA y estrena “69” junto a Nicky Jam

– Anuel AA señala a Feid de acoso y de ser celoso. También dice que arregló sus diferencias con Karol G

– Karol G, metálica y sin nada debajo, sorprende junto a Alicia Keys en concierto de Colombia

– Anuel AA se quita la camisa y presume su tatuaje de Karol G en pleno concierto