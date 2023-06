Anuel AA exige a Premios Heat que saquen a Tekashi 6ix9ine de hotel en Punta Cana o no canta

Ahora sí se armó la tángana o al menos está cerca de que pasé. Resulta que Yailin La Más Viral debutará mañana en los Premios Heat a llevarse a cabo en Punta Cana. El programa de Univision, El Gordo y La Flaca, está en República Dominicana y, desde ahí, contaron todos los pormenores con la llegada de Anuel AA a los ensayos. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

La reportera de Univision, Pamela Monte aseguró que el ex de Karol G está muy molesto. Dice que el exponente de hip hop y ex amigo de Tekashi 6ix9ine, y la dominicana Yailin La Más viral, están juntos en el mismo hotel de Punta Cana. Al Anuel AA enterarse, habría llamado a la producción de los Premios Heat 2023 a decir que, si no cambiaban a Tekashi 69 de hotel, él no sepe presentaría a cantar.

Esta sería la primera vez en vivo de Yailin de manera independiente. En el pasado hizo conciertos pequeños y estando siempre al lado del intérprete de “Las Leyendas No Mueren” y “Más Rica Que Ayer”. La Chivirika ya probó sonido y se dejó ver muy segura en tarima. Mañana interpretará su más reciente éxito “Solo Tú y Yo” con Shadow Blow.

Anuel AA, Yailin La Más Viral y Karol G en los Premios Heat

Desde hace días, la expectativa por el jueves 8 de junio. Día que se llevarán a cabo esta fiesta de la música latina. Cuando dieron a conocer el cartel de artistas, los de género urbano marcaron la pauta.

Pero al enterarse de que, Anuel AA, Yailin La Más Viral y además, La Bichota Karol G, estarían en la misma ceremonia, la expectativa aumentó. Primero, porque a ciencia cierta no se sabe bien cuál es la situación actual entre el boricua y la dominicana. Y segundo, porque la colombiana es la ex que el cantante no dejó de mencionar en su más reciente gira “The Legends Never Die“.

La intérprete de “Provenza”, “El Makinon”, “Bichota” y “Mañana Será Más Bonito” por lo general llega, canta y se retira. Tal cual como hizo en los pasados Premios Latin Grammy en Las Vegas. Así que no es de extrañar que esta vez suceda igual y ninguno coincida con el otro.

Anuel AA y los conflictos que ha tenido con Tekashi 6ix9ine

Tanto el cantante de trap y el de hip hop se tenían un cariño y una admiración mutua. Emmanuel Gazmey Santiago, como se llama realmente Anuel compuso un tema junto a Daniel Hernández, nombre de pila de Tekashi 69, llamado BEBE en 2018.

Posteriormente, ambos fueron detenidos y llevados a prisión, Anuel AA por posesión ilegal de armas y Tekashi por varios delitos que incluían abuso a menor de edad y venta de heroína, entre otros. Cuando el rapero de origen mexicano estaba detenido, colaboró con las autoridades y así logró reducir su condena.

Sin embargo, el hecho que delatara a sus amigos de Nine Trey representó una traición en Anuel AA: Aunque el cantante nacido en Puerto Rico no haya pertenecido a ellos, no le gustó el hecho que “entregara” a sus amigos.

“… El negocio jamás se va a ir por encima de mi ética. Toda mi vida fui un delincuente. No va a haber featuring, mi hermano está preso por un chota, yo estuve preso por un chota”, dijo en una entrevista en 2019.

Hasta el momento de cierre de esta nota, no se había pronunciado ni los representantes de Anuel AA, ni los productores de Premios Heat para confirmar o negar esta información.

