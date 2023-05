En bikini, Yailin La Más Viral contonea sus curvas desde una piscina y enciende el Instagram

Mientras su hermana, la Mami Kim, acusa a Yailin La Más Viral de haberla sacado de su vida, de no conocer a su sobrina y hasta de haber mandado a robar a alguien, La Chivirika ha hecho caso omiso. Por el contrario, se lo quitó casi todo para pasar parte de su fin de semana presumiendo el cuerpazo a sus fans en Instagram. View this post on Instagram A post shared by MUSICA URBAN TV ® (@musicaurbantv)

Con un bikini de estampado de colores, Yailin La Más Viral, se contoneó de espaldas haciendo rebotar sus atributos al ritmo del género urbano. Horas antes había mostrado también su nueva peluca color cenizo. Lo cierto es que dejó a más de uno con el corazón acelerado en Instagram.

“Sí que baila bien”, “Anuel está mal, dejó a Yailin dejó a Karol G y anda con las otras 2 ex anteriores“, “Se ve que Anuel AA tiene mala mano”, “Wow qué movimientos”, “Recuerden que antes de ser cantante era bailarina”, dijeron algunos de sus fieles fans en las redes sociales. Por su puesto, la intérprete de “Solo Tú y Yo” ya había dado otro taco de ojo.

Yailin baila en cacheteros

La dominicana se había dejado ver en compañía de algunas amistades, pasando un rato agradable y bailando nuevamente en frente de la cámara con unos jeans cacheteros diminutos. Además, un top que apenas cubría sus encantos. Una vez más, la dominicana conquistaba el Instagram.

Esto sin mencionar que hizo una sesión de fotos desde su casa con un vestido de malla sin nada de ropa interior pro debajo. No son pocos los que aseguran que Yailin La Más Viral está mucho más bonita después de tener a Cattleya. View this post on Instagram A post shared by Yailin La Mas Viral♋ (@yailin.la.mas.viral.r22)

Las ex de Anuel AA: Karol G y Yailin La Más Viral en la piscina

No juntas. Por supuesto que no. La Bichota estuvo en Los Ángeles pasándola con su familia en un asado. Por supuesto, no perdió oportunidad de bailar con un vestido mínimo. Mucho menos de meterse a la piscina y presumir sus curvas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Yailin La Más Viral hizo lo mismo desde la piscina de su casa en República Dominicana. O al menos desde la casa donde Tekashi 6ix9ine le ha estado mandando regalos. Recordemos que en el pasado él y el cantante de trap, Anuel AA, fueron amigos. Hoy en día no tiene relación. View this post on Instagram A post shared by Yailin La Mas Viral♋ (@yailin.la.mas.viral.r22)

