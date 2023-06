Anuel AA no escatima en lujos: sandalias de $250, 13 camiones, 1 jet y 200 personas detrás de tarima

El cantante de género urbano, Anuel AA acaba de cerrar por todo lo alto y en el Madison Square Garden la gira “Las Leyendas Nunca Mueren”. Misma con la cual logró un increíble sold out. Cosa que no es muy difícil de entender cuando te enteras de que detrás del ex de Karol G y Yailin La Más Viral hay 200 personas solo en el montaje de sus conciertos. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Por supuesto, no es de extrañar ver el nivel de espectáculo con la mejor tecnología y elementos pocos usuales que usa Anuel AA. Legends Never Die USA Tour tuvo más de 100 mil espectadores. CMN, la casa productora del evento, contrató a 200 personas que se encargaron del despliegue técnico y humano: rutas aéreas, 5 tour buses, 1 avión privado y 13 camiones. Todo esto de ciudad en ciudad a lo largo de los Estados Unidos.

Además, en tarima, Anuel AA no solo tuvo invitados, técnicos y bailarines. También motocicletas, cuatrimotores, un carro marca Lamborghini. Recordemos que entró volando en un four track sobre el escenario e incorporando un corazón gigante que se abría, para presentarlo a él y a sus invitados. Mismos que fueron grandes exponentes del género urbano: Zion, Yandel, Bryant Myers, DJ Luian, De La Ghetto, Farruko, Maluma, Ozuna, Tokischa, Nio García, Casper Mágico y El Alfa. Anuel cantó ayer la última vez después de mucho tiempo sin hacerlo en un concierto 💯 pic.twitter.com/JPWCxivqO9— raulmolina26 (@raula2blea) May 27, 2023 5/27/23 Concierto de Anuel AA en new jersey pic.twitter.com/h3cdvqakPX— Noemi Mendez (@ncrubia8) June 1, 2023

Anuel AA usa sandalias de $250 dólares

Por supuesto, no se ha entrado en detalles del costo los outfits de Anuel AA. Sin mencionar tampoco su joyería con la que viaja casi siempre en equipaje de mano. El intérprete de “Más Rica Que Ayer” y “Mejor Que Yo” tiene los ojos de sus fans puestos en este momento en unas sandalias que presumió en su Instagram.

Se tratan de la firma Amiri y tienen al mundo revolucionado. Aunque no suene a que $250 dólares es mucho dinero, pero no todo el mundo estaría dispuesto a gastarse esa cantidad en ese modelito de sandalias “poolside”. Solo un magnate de la música como Anuel AA o algún otro de sus homólogos puede hacerlo. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

