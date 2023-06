Yailin ‘La Más Viral’ da polémico show en ‘Mujeres del Movimiento’ y enciende las redes sociales

La carrera musical Yailin ‘La Más Viral’ ha tenido un ascenso increíble desde hace un par de meses. Recientemente se presentó en los ‘Premios Heat 2023’, los primeros de talla internacional a los asistió, pero ahora llegó al escenario de ‘Mujeres del Movimiento’ y generó polémica.

La expareja de Anuel AA viajó de República Dominicana a Estados Unidos para presentarse en el United Palace de Nueva York, la noche del sábado 24 de junio, en el evento que reúne a artistas femeninas del género urbano.

‘La Más Viral’ no tuvo mucho tiempo para ensayar, incluso había anunciado que no podría asistir porque no tenía el visado para poder viajar, pero finalmente llegó a darlo todo en su show con la mejor actitud y energía para conectar con el público, pues era una de las artistas más esperadas de la noche.

Jeorgina Guillermo, como verdaderamente se llama, llegó al evento vestida con un corsé marrón que simulaba ser una piel de reptil, unos minishorts denim y botas hasta los muslos a juego. En medio del show se quitó los zapatos y terminó descalza en el escenario.

La polémica del show y la presencia de Tekashi

En las redes sociales de programas de farándula como ‘El Gordo y La Flaca’ han comenzado a circular videos de cómo fue la presentación de Yailin ‘La Más Viral’ en ‘Mujeres del Movimiento’ y se ha desatado una trifulca de opiniones al respecto.

La artista bailó y cantó sus canciones con pista, algo que muchos internautas han criticado. Asimismo, interactuó con sus fans parando en diversas oportunidades las pistas para preguntar: “¿Cómo dice?”

Los asistentes al evento que aclamaban a la artista corearon sus temas, hasta le llevaron flores y un fan le hizo una pancarta con fotos de ella que decía “real hasta la muerte y te volviste nah'”, la frase que define a Anuel AA como artista y que ella incluyó en su tema repleto de indirectas para él.

La ‘Chivirika’ aprovechó justo cuando estaba interpretando ‘Narcisista’ para pedir que el público le hiciera llegar el cartel y ella lo rompió frente a todos en gesto de liberación de esa tormentosa relación.

Yailin también se dejó llevar por los sentimientos y se mostró afectada cuando estaba interpretando el tema que para ella es un desahogo a todo lo que atravesó en medio de su separación mientras ella estaba embarazada.

Cuando finalizó el evento, el rapero Tekashi 6ix9ine, quien le ha manifestado abiertamente su admiración profesional y personal, la pasó buscando y se armó un revuelo de fans que le gritaban al estadounidense.

“Yailin: Como Diceeeee?? Y así se pasó la noche entera, uno quiere defenderla, pero dime tú, como lo hacemos?? Si ella no pone de su parte, SU PRESENTACION ESTUVO FATAL”; “Yailin no canta señores no insistan”; “Desperdicio la oportunidad de hacer un buen show… Con esto confirma que NO canta Nahhh, no baila NO es artista, simplemente camina de un lado a otro y el público canta todo ella solo fue animadora… Uno no quiere hablar mal de ella, pero ella no colabora … Fatal ese show” y “Estoy muy feliz por ti Yailin que estás saliendo adelante, tienes que tener alguien que te asesore antes de subir al escenario para que no quedes en ridículo”, se lee entre los miles de comentarios que han dejado internautas en el perfil de Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’.

