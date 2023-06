Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine contaron cómo se conocieron en El Gordo y La Flaca

Foto: The Grosby Group. / AFP / Getty Images

Aunque ya negaron ser pareja y no muchos le creen, Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral se sentaron en frente de Raúl de Molina y Lili Estefan, conductores de El Gordo y La Flaca y contaron cómo se conocieron. La historia es diferente y Anuel AA, ex de la Chivirika, no tuvo nada que ver. Tekashi 6ix9ine en una presentación en Milan 2019. Foto: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images.

Los invitados de Univision esta tarde fueron la cantante de género urbano, Yailin La Más Viral y el exponente de hip hop te Tekashi 6ix9ine. A pesar de que no hablaron ni de la ex relación de la dominicana con el intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren, Anuel AA, ni tampoco de los problemas del mismo con el rapero. Ante la interrogante de si entre ellos hay una relación de amor, la respuesta fue: no.

Por supuesto, de Raúl de Molina no desaprovechó la oportunidad, de preguntarles directamente cómo se conocieron: “Yo le tiré a ella. Le tiré un DM de música. Le envié una canción. Se la mandé para colaborar con ella y así nos conocimos. Comenzamos hablar, pura música, tú sabes…”, dijo Tekashi 6ix9ine.

“Él anteriormente le había escrito una persona para un video cuando yo era bailarina, en ese momento yo no tenía visa. Por eso no se hizo… Ya normal, le respondí”, explicó Yailin La Más Viral sobre cómo se dio el primer contacto entre ella y Tekashi 69.

Tekashi 6ix9ine ha sido un gran apoyo para Yailin La Más Viral

El rapero de origen mexicano además hablo de la actuación de Yailin La Más Viral en el evento “Mujeres del movimiento”, que se celebró en el United Palace de Nueva York, y de las críticas que recibió por su look, por cantar sin zapatos y por no haberse preparado. El autor de Trollz, Dueño y Bebe Ft. Anuel AA salió en defensa de la intérprete de Narcisista.

“Todo esto es nuevo para ella. No tiene ni 21 todavía. Tiene 20 años. Todo esto se puede cometer errores. Se tiene que cometer errores. No todo el mundo se pone enfrente de una cámara por un video musical y lo sabe hacer”, aseguró el rapero,

Yailin La Más Viral admite en Univision no haber estado prepara para su último show

La cantante nacida en República Dominicana dijo también que ella sabía que no había estado preparada. Ella fue a cumplir con el público que había pagado la entrada para verla a ella. No tenía visa y tampoco la preparación. Sin embargo, no fue problema para ella confesarlo frente a los conductores de El Gordo y La Flaca. Yailin La Más Viral en la promoción de “Narcisista”. Foto: Cortesía/Vital Versality.

“Me dieron la visa el mismo día. Ensayé el mismo día. O sea, yo tengo tres meses de parida. Entonces yo tengo seis meses sin montarme en una tarima, me entiendes. Yo solo lo hice por complacer a mi público y los fans que fueron y pagaron por mí. Para mí, Yo lo hice bien”, concluyó la también cantante de trap y dembow.

Además, dejó claro que le está sacando la visa americana a Cattleya y a su mamá para comenzar a traérselas a los Estados Unidos. Así podrán acompañarlas en algunas de las presentaciones que va a hacer aquí en los Estados Unidos. Si algo dejó claro, es que se está preparando muy duro para llenar próximamente el United Palace ella sola.

