Yailin La Más Viral y Tekashi niegan ser pareja en El Gordo y La Flaca

Hay que admitirlo. Todo el mundo está hablando de la Chivirika, Yailin La Más Viral, y el exponente de hip hop, Tekashi 6ix9ine. Mismos que estuvieron invitados en el show de Univision, El Gordo y La Flaca. Ahí, enfrente de Lili Estefan y Raúl de Molina confesaron no ser pareja, sino estar unidos por la música. Tekahi 6ix9ine, cantante de hip hop, en una presentación en corte en 2018 Y Yailin La Más Viral, cantante de género urbano en la promoción de “un tema musical “Narcicista” Foto: Getty Images/ Vital Versatility.

Foto: Getty Images

El rapero le respondió a Lili Estefan que no tienen una relación, sentimental, y que son unos colaboradores musicales. Raúl de Molina le preguntó a Tekashi 69 si así es que se le llamaba a las parejas hoy en día, a manera de broma. A lo que el rapero insistió en que de amores con Yailin La Más Viral, nada y que solo trabajan juntos.

“Es que tú tienes muchas amigas, entonces estamos tratando averiguar si es a amiga, colaboradora…”, dijo la conductora de El Gordo y La Flaca.“No. Ella es una colaboradora. Es una persona muy preciosa. Se respeta abajo, dijo te Tekashi 6ix9ine sobre la cantante de género urbano.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine eran fans de Univision

En el post que publicó el programa El Gordo y La Flaca en su cuenta de Instagram, se ve a Raúl de Molina preguntándole a la intérprete de Narcisista y Pa Ti si veía el show cuando era pequeña. Al parecer, ella misma le contó que, cuando tenía nueve años, le encantaba ver el programa y admirar a Lili Estefan y a El Gordo. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Tekashi 6ix9ine, por el contrario, dijo que era fan y que veía a Sábado Gigante con Don Francisco. Admitió no entender mucho, recordemos qué nació aquí y, aunque tenga una madre mexicana, no domina al 100% en español. Sin embargo, esta vez se desenvolvió mucho mejor y una de las razones pudiese ser larga estancia en República Dominicana.

Por último, el intérprete de Trollz y Dueño dejó claro que el trabajo que ha hecho con la ex de Anuel AA lo ha dejado muy feliz. Todo esto sucede, después que se viralizaran unas fotos íntimas que supuestamente subió Tekashi 6ix9ine sin querer y que generaron una gran polémica en redes sociales. Recordemos que el rapero fue muy amigo del ex de Yailin La Más Viral.

Sigue leyendo:

– Tekashi 6ix9ine hace que Yailin La Más Viral recuerde un momento enternecedor

– Yailin La Más Viral posa de piernas abiertas con trikini y Anuel AA le juega broma a sus fans

– Yailin La Más Viral y Anuel AA se meten al baño de su avión privado y lo presumen en Instagram

– Anuel AA pone a perrear a Yailin La Más Viral en cacheteros, pero todos se fijan en el brazo de él

– Tekashi 6ix9ine sube fotos íntimas con Yailin La Más Viral en avión privado y luego las borra

– Lili Estefan y Raúl de Molina lloran de emoción. El Gordo y La Flaca tendrá estrella en Hollywood

– En mini vestido y medias, Lili Estefan regaló un taco de ojo al público de ‘El Gordo y la Flaca’

– Lili Estefan y Sofía Vergara se juntaron para cenar en Los Ángeles con sexys atuendos