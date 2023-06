Lili Estefan y Raúl de Molina lloran. El Gordo y La Flaca tendrá estrella en paseo de Hollywood

25 años son los que Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores de El Gordo y La Flaca, han llevado entretenimiento a través de las pantallas de Univision y a millones de hogares latinos en los Estados Unidos. Durante este tiempo, se han consolidado como la pareja que goza de mayor credibilidad y reconocimiento en el entretenimiento hispano. Hoy suman otra arista a su larga lista de logros: tendrán su estrella en el Walk Of Fame de Hollywood en la ciudad de Los Ángeles. Raúl de Molina y Lili Estefan el set de ‘El Gordo y La Flaca’. FOTO: Cortesía/ Univision.

Foto: Cortesía

La cuenta de Instagram del programa de Univision, El Gordo y La Flaca, dio conocer la noticia de que los cubanos, Lili Estefan y Raúl de Molina, tendrán su propia estrella en el paseo más conocido de Hollywood. Ahí, estrellas como Celia Cruz, Tito Puente, Andy García, Gloria Estefan y las más representativas e importantes del mundo, se encuentran en el bulevar que es visitado por millones de turistas al año.

“Lily y yo tendremos una estrella el año que viene… Me tomó de momento de sorpresa todo esto. Había venido a Nueva York para la boda de unos amigos griegos. Terminé haciendo el programa hoy de aquí… Cuándo iban a ser las nominaciones hoy para las estrellas de Hollywood y que iban a anunciarlo y estaba esperando a ver si anunciaban la nuestra y la anunciaron. Estoy feliz no solo por mí, sino por mi Lili Estefan”, dijo El Gordo Raúl de Molina.

Lili Estefan no ha parado de llorar por su estrella de Hollywood

“Yo he llorado… Ustedes no se imaginan la emoción de uno. Pues después de tantos años de trabajo, porque yo llevo en esta cadena, mi segundo hogar, 37 años recién cumplidos. El poder sentarnos a todos ustedes a través de nosotros, que es lo que podemos decir… Y no podíamos creerlo. Lloramos gritábamos, decíamos malas palabras, dijo La Flaca. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Lili también publicó un video en su cuenta de Instagram, en la que se veía en el celular cuando recibía la noticia. Su hija, Lina Luaces, hizo las veces de cómplice, y ya le tenía un ramo de flores preparado.

Clarissa Molina acompañó desde estudio a Lili Estefan y aplaudió a sus compañeros. Dejó claro que podía verle los ojos llorosos a Raúl de Molina. Además, la cubana aseguró que llamó a Don Francisco para contarle la buena nueva. Recordemos que fue el que dio la primera oportunidad profesional a la cubana.

No cabe duda que este logro representa un éxito muy importante para la comunidad latina en los Estados Unidos. Lili Estefan y Raúl de Molina nos colocan de nuevo en el ojo mundial por excelencia de trabajo, trayectoria.

Raúl de Molina y Lili Estefan conductores de ‘El Gordo y La Flaca’. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton.

Foto: Grosby Group

