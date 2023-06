Señalan a Tekashi 6ix9ine de haber publicado fotos íntimas de Yailin La Más Viral a propósito

Las redes sociales están prendidas con las fotos íntimas que se viralizaron, supuestamente sin querer, de la ex de Anuel AA, Yailin La Más Viral, y el exponente de Hip Hop y enemigo del mencionado cantante de género urbano, Tekashi 6ix9ine. Personalidades de los medios en República Dominicana, así como de fans de la cantante y retractores del rapero, creen que el mismo pudiese haber subido las fotos a propósito. Anuel AA y Yailin La Más Viral cuando aún eran pareja. Foto: GTres/The Grosby Group.

Foto: Grosby Group

El hecho de que Tekashi 69 haya sido amigo de Anuel AA ha puesto a todo el mundo en alarma. El rapero subió una captura de pantalla a su cuenta de Instagram. Abajo se podía ver en miniatura el carrete completo de fotos que tenía en el teléfono celular. Ahí es donde estaban una serie de imágenes o videos íntimos de La Chivirika, Yailin La Más Viral.

“Yailin cuídate de Tekashi 6ix9ine“, “Recuérdate que ese tipo graba a las mujeres”, Él estaba muerto en la música y te puede estar usando”, “Todo para demostrarle Anuel AA que pudo quitarle a la mujer, por favor quien le va a creer que él no sabía que tenía eso en tu teléfono”, “Así es cómo puede hacer ruido este tipo, pegándose a Yailin que es la artista del momento”, fueron parte de los mensajes que se pudieron leer en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Sin Filtro Radio Show 2.0 (@sinfiltroradioshow)

Yailin La Más Viral también señalada de mentir con Tekashi 69

Por otro lado, los fans de Anuel AA y retractores de Tekashi han dicho que la misma intérprete de Narcisista y Pa’ TI pudiese haberse puesto de acuerdo con el rapero de origen mexicano y publicar estas fotos. Las críticas que ha recibido después de su presentación en el evento “Mujeres Del Movimiento” en Nueva York, no han sido pocas. Tekashi 6ix9ine sube fotos íntimas con Yailin La Más Viral en avión privado y luego las borra https://t.co/2XDTCAGeo0— La Opinión (@LaOpinionLA) June 27, 2023

Justo esas fotos de la intimidad en un avión privado fue cuando ellos viajaban desde Nueva York hasta la casa del exponente de hip hop en Miami. Lugar donde también recibe el ex de Yailin La Más Viral Anuel. Por lo pronto, ni los artistas, ni sus representantes se habían pronunciado respecto a este tema al cierre de esta nota.

