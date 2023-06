Lili Estefan llamó llorando a Don Francisco para contarle que tendrá su estrella en Hollywood

Si hay alguien que sabe ponderar y darle el valor justo a sus mentores y personas que le tendieron la mano al principio de su carrera, esa es la conductora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan. Misma que contó en primera persona y a través de las cámaras de Univision como recibió la noticia de la estrella que tendrá junto a Raúl de Molina en el Hollywood Walk Of Fame. Lili Estefan recuenta los momentos más memorables y hasta desconocidos de “Sábado Gigante” con Don Francisco. FOTO: Getty Images.

Raúl de Molina estaba Nueva York para un evento personal, aun así se unió a Lili Estefan y Clarisa Molina para dar la buena noticia a todos los televidentes de El Gordo y La Flaca. Un reconocimiento el Paseo de las Estrellas de Hollywood y dijo que lo primero que hizo fue llorar y gritar de emoción.

“Hemos llorado de la emoción. Raúl y yo nos hemos llamado, hemos llorado de la emoción… No solo llamé a mi familia. El primero que llamé fue mi hijo. Lina estaba conmigo… Se me ocurrió a llamar a Don Francisco porque imagínense, yo estuve en la estrella de Don Francisco hace tantos años atrás, en el 2008. Lo llamo y lo encuentro manejando. Lo llamo y estaba en el urólogo. Venía de hacerse la prueba de la próstata. Le digo: -Mario, ¿puedo hablar contigo un segundo, tengo algo importante que decirte?- Y me dice: – Dime Lili Estefan que estoy en un semáforo manejando...”, contó muy emocionada la presentadora.

En el video se ve cuando su hija ,Lina Luaces, le regala flores y la abraza. No es un secreto la buena relación que existe entre madre e hija y lo inseparables que son.

Lili Estefan agradece a Don Francisco

Fue justamente Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, conocido como Don Francisco, conductor por muchísimos años del programa Sábado Gigante en Univision, el que le dio la oportunidad a La Flaca de trabajar en este show. Fue ahí donde el público hispano de los Estados Unidos se enamoró de su inmensa sonrisa, de su cabellera rubia, de sus largas piernas y sobre todo, de su gran carisma.

Mismo que la ha mantenido, en frente de las pantallas de televisión, por 27 años. Como ella misma dijo: “Toda una vida”. Por eso, la conductora del que es hoy en día uno de los shows entretenimientos más importantes de la televisión hispana llamó de inmediato a su mentor, Don Francisco, y le contó la emoción y el agradecimiento que sentía por haberle ayudado en sus inicios, tal como ella misma explicó.

Lili Estefan en un especial que le hizo el Gordo y La Flaca a Don Francisco en el 2015. Foto: Gustavo Caballero/ Getty Images.

Lili Estefan y Raúl de Molina lloran de emoción

Por supuesto, Lili también llamó a Raúl de Molina, su eterno compañero. El Gordo también publicó un video del momento en que se enteró de que finalmente y después de mucho tiempo, recibirían un homenaje de esta magnitud. Estar al lado de otras grandes estrellas como Celia Cruz, Tito Puente, Mario Moreno “Cantinflas”, Angélica María y muchos más, no es cosa pequeña.

El periodista contó cómo estuvo pendiente de las nominaciones sin ninguna pretensión. Sin embargo, la sorpresa de recibir esta noticia y este reconocimiento que se llevará a cabo durante el 2024, lo dejó sin palabras. ¡Enhorabuena para ambos y para todo el equipo! View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

