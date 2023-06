Yailin La Más Viral afeita a Tekashi 6ix9ine y el público dice que sí están juntos

Las apuestas siguen abiertas, aunque Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral hayan negado ser pareja. La cantante de género urbano se dejó ver con el exponente de hip hop a través de un live en Instagram, donde ella tomó una máquina de afeitar y puso manos a la obra. Yailin La Más Viral cuando aún era pareja de Anuel AA. Tekashi 6ix9ine en un evento en Milán 2017. FOTOS: The Grosby Group/AFP/ Getty Images.

“Yai apúrate, apúrate porque me tengo que ir. Hey, ya vamos. Profesional. No, tú no vas a hacerlo allá arriba. Yai si tú me cortas una ceja, te lo juro. Yo acabo. Tú dijiste aquí…,” se escucha decir a Tekashi 69 al tiempo que se ve a Yailin La Más Viral con una máquina de afeitar en la mano.

“Pero te voy a cortar por aquí… Tú si eres un cliente raro”, dijo la ex de Anuel AA mientas comenzaba a usar la máquina de afeitar en el rostro de Tekashi 6ix9ine. Claramente, él no estaba en confiando en La Chivirika ni un poquito.

“Yai tú me vas a hacer eso… ¿Qué? Eso no se corta allá arriba. Me voy a quedar calvo. Le estoy diciendo a Yailin que me estoy quedando calvo”, seguía repitiendo el autor de Trollz y Dueño, al tiempo que se tapaba las cejas con la mano por miedo a que Yailin La Más Viral se las fuese afeitar. Recordemos que les encanta hacerse bromas pesadas. Hace poco, la intérprete de Narcisista y Pa Ti explotó un guante de látex lleno de agua en la cabeza del rapero.

Fans señalan a Yailin La Más Viral y a Teksahi 6ix9ine de estar juntos

A pesar de qué han negado tener una relación de pareja, los fans reaccionaron a esta publicación de los famosos. Dejaron muy claro que no les creen, pero también se emocionaron, pues dicen que hacen muy buena pareja. Además, les agradecieron su buen humor en redes sociales.

“Nunca he visto una unos colaboradores parecerse tanto a una pareja, Jajajaja Ellos se ven tan lindos, me encanta verlos juntos, son muy felices”, “Cuando salga el divorcio se declaran marido y mujer”, “La trata a un nivel que la gente le duele ver que la tratan tan bien”, fue parte de lo que se pudo leerte los fans de ambos en las redes sociales.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine niegan ser pareja

Traían la misma ropa del día que asistieron al show de Univision, El Gordo y La Flaca. Ahí ambos cantantes hablaron de si tenían una relación o no. Dejaron claro que entre ellos solo hay trabajo y una estrecha amistad. Raúl de Molina incluso dijo que les creía y que le parecía sincera la respuesta de Tekashi 6ix9ine. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Todo esto surge después que la Chivirika se presentará en el United Palace de Nueva York en “Mujeres del Movimiento“, presentación que le trajo mucha polémica y división, pues unos dicen que no estuvo a la altura de las demás artistas. Esto es algo que ella también aclaró en el show que también conduce Lili Estefan. Justo después de esa presentación, se viralizaron unas fotos íntimas que supuestamente subió Tekashi 6ix9ine sin querer.

Ni él, ni Yailin mencionaron algo de las imágenes. Por el contrario, en todo momento negaron tener una relación sentimental. Recordemos también que él fue por mucho tiempo amigo y colega del ex de la cantante nacida en República Dominicana y de Karol G, Anuel AA.

