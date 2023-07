Yailin La Más Viral publica número de teléfono de Anuel AA y lame cuello de Tekashi 6ix9ine

La cantante nacida en República Dominicana, Yailin la más viral, no anda poniendo freno en su venganza al padre de su hija Anuel AA, en medio del debate que tienen armado con Tekashi 6ix9ine en las redes sociales. Ahora publicó un video en el que se ve una conversación donde, supuestamente, el ex de Karol G amenaza de muerte algunos locutores y podcasters en ese país, también reveló el número de teléfono del boricua. View this post on Instagram A post shared by Reggaetón House (@_reggaetonhouse)

Mientras publicaba una conversación que supuestamente habían tenido por WhatsApp, quedó en evidencia el número telefónico de Anuel AA. “Cuándo llega a República Dominicana. ¿Con quien dejaste a la niña con tu mamá?”, es parte de lo que se puede ver en la conversación. A lo que es Yailin solo respondió con un signo de interrogación.

“Me dijiste que iba a matar a Alofoke, a Rochy, que ibas a matar a Arcángel si me veías con ellos”, decía el audio que publicó Yailin la más viral, al mismo tiempo de muchísimos mensajes en la que Anuel AA la señala de haberle arruinado su carrera. También le preguntaba qué podía hacer para arreglar toda esta situación con ella. La noche anterior la llamó mentirosa, cuando ella lo acusó de golpearla cuando estaba embarazada.

Yailin La Más Viral y Anuel AA cuando aún eran pareja. Foto: Backgrid/The Grosby Group.

Foto: Grosby Group

Yailin La Más Viral se olvida del problema con Anuel AA y lame a Tekashi 6ix9ine

La Chivirika está feliz, molesta con el padre de su hijo, pero feliz con el exponente de Hip Hop. En medio de todo este debate que ya le hemos explicado sobre las supuestas amenazas que le hizo Anuel AA, el intercambio de mensajes con Tekashi 69, la acusación al mismo de pedofilia, etc. Yailin la más viral no perdió tiempo para presumir su romanticismo. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

En la cama y muy quitada de la pena, lamió el cuello de Tekashi 6ix9ine y la hizo su foto de perfil en su cuenta de Instagram. Aunque ellos negaron ser pareja durante el programa de Univision El Gordo Y La Flaca y aseguraron que no tenían una relación romántica o de pareja, pues este tipo de fotografía demuestran todo lo contrario. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Recordemos que el proceso de divorcio y de estatutos de custodia y de pensión alimenticia entre Yailin y Anuel apenas ha empezado. A esto se le suma la supuesta denuncia que haría Yailin la más viral y su abogado al cantante de género urbano Anuel AA por violencia doméstica.

Los problemas legales de Yailin La Más Viral, Anuel AA y Tekashi 6ix9ine

Los 3 han estado presos en distintos momentos de su vida. En el 2019, Tekashi 6ix9ine era condenado a dos años de prisión por posesión de armas de manera ilegal, atraco a mano armada y narcotráfico. La pandilla Nine Trey, a la que pertenecía y acusó, fue una de las que causó varios tiroteos caos en la ciudad de Nueva York.

Tekashi 6ix9ine logró reducir su pena y así su estancia en la cárcel, pues colaboró con las autoridades dando detalles sobre la pandilla. De aquí que Anuel AA lo llame “Choto”, que en algunos países significa “Chismoso”.

Tekashi 6ix9ine cuando fue puesto en libertad en el 2018. Foto: Bob Levey/Getty Images.

Foto: Getty Images

Pero esta no fue la primera vez del intérprete de Trollz y Gooba tras las rejas. Anteriormente, estuvo en corte por haber abusado sexualmente y grabado a una menor de edad en grupo. Para ese entonces, la joven tenía 13 años.

Según la hermana de Yailin la más viral, conocida como la Mami Kim en República Dominicana, la cantante de trap y dembow estuvo tras la reja por periodos cortos. En una oportunidad, supuestamente denunciada por su propia madre, y por haber está destruido cosas en el hogar, según reza la publicación de la hermana de Yailin en Instagram. Además de eso, hace poco recibió una denuncia por agresión y golpes a una locutora dentro de una peluquería.

En el 2006 Anuel AA fue detenido por posesión ilegal de armas. Para el momento de la detención, llevaba varias armas con él sin permiso para portarlas, alguna de ellas era ilegal. Lo habían sentenciado a 30 meses, pero su condena fue reducía en ese tiempo a 10 meses. Después de eso no se le ha conocido ningún otro problema legal más allá de la batalla que enfrenta con su ex mánager y el divorcio actual con Yailin La Más Viral. Anuel AA. Foto: Cindy Ord/Getty Images para SiriusXM.

Foto: Getty Images

