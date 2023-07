Anuel AA monta foto de Cattleya y Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral se le van encima

La cosa está que arde entre los cantantes de género urbano Anuel AA y Yailin La Más Viral por este haber publicado una foto en la que revelaba el rostro de la hija de ambos, Cattleya en Instagram. Segundos pasaron para que el exponente de hip hop, Tekashi 6ix9ine le diera hasta con el balde al ex de Karol G. Anuel AA, cantante de género urbano, en los Latin American Music Awards 2019. Foto: JC Olivera/Getty Images.

“Bad Bunny lo dijo él mismo. Ahí ven… ESA TIRADERA NO ES PA MI, QUIZÁS ES PA’ MOLUSCO Y CHENTE O TALVEZ ALOFOKE, NO SE JEJE PERO BUENO… pa los q hacen podcast”, escribió Anuel AA en su cuenta Instagram al mismo tiempo que publicaba varias fotos. Entre ellas con sus hijos Pablo Anuel AA y una con Cattleya, su hija con Yailin La Más Viral cuando todavía estaba en el hospital.

“Eres una Rata. No es mi lugar que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pampers, renta pa’ la casa, leche, ropa… pal mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco, eres una Rata la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá pa’ las redes”, escribió Tekashi 6ix9ine en la cuenta de Instagram de Anuel AA.

Yailin La Más Viral publica foto de Tekashi 6ix9ine cargando a la hija de Anuel AA

Esto sucede unas horas después que Yailin La Más Viral publicara una historia en la que se ve a Tekashi 6ix9ine en bata de baño cargando la pequeña Cattleya. No es la primera vez que el intérprete de Dueño y Gooba manifiesta su amor y cariño por la bebé. Lo ha hecho en oportunidades pasadas en entrevistas y también le ha demostrado a la Chivirika todo el apoyo en cuanto lanzamiento de la línea de productos de bebés.

El rapero Tekashi 6ix9ine disfrutando de un juego de la MBL. Foto: Eric Espada/Getty Images.

“Que mejor regalo que este”, escribió la intérprete de Pa’ Ti y Narcisista. Tema musical con el que ha roto varios récords de reproducciones y que ella misma admitió, está dedicado a su ex y padre de su hija, Anuel AA.

Las razones por la que esta pareja se está divorciando y se separó nunca quedaron claras. Muchos dicen que fueron infidelidades por parte del intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren y otros lo tildan a ella de tener un mal carácter. Ninguno de los dos ha hecho una referencia directa de la causa de esta separación. Lo que sí está claro es que no se dio en buenos términos.

Yailin La Más Viral empodera a las mujeres después de su ruptura con Anuel AA

A pesar de que Tekashi 6ix9ine dice que la cantante nacida República Dominicana no estaba preparada para que publicaran la foto de su bebé, ella parece haber pasado de largo de eso. Cabe acotar que la cantante siempre ha dejado claro que la pasó muy mal después de esa separación, aunque no dé detalles. Ahora empodera a las mujeres a que no se dejen caer después de una ruptura. Yailin La Más Viral, ex esposa de Anuel AA y cantante de género urbano. Foto: G3/The Grosby Group.

En los Premios Heat en Punta Cana afirmó que las mujeres pueden solas y somos capaces de criar a nuestros hijos también así. Esta presentación marcó un hito en la carrera de Yailin La Más Viral. A pesar del rechazo que recibió al principio de su relación con Anuel, esa vez cautivó a los presentes y sobre todo la prensa.

