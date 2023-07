Anuel AA se besuquea con una misteriosa mujer en un yate, ¡el día del cumpleaños de Yailin La Más Viral!

Anuel AA no deja de sorprender al público con su actividad en redes sociales, ya que si no es una indirecta para su ex Karol G, se trata de alguna postal que involucra algún elemento inesperado. En esta ocasión se trató de una fotografía que lo dejó ver junto a una misteriosa chica en una comprometedora situación. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue durante la tarde del pasado 4 de julio que el intérprete de “La Jeepeta” recurrió a su cuenta oficial de Instagram para realizar una nueva publicación, y aunque en un principio sus fans pensaron que se trataría de una imagen con su ex pareja Yailin La Más Viral, quien cumplió 21 años de edad.

No obstante, vaya sorpresa se llevaron al darse cuenta que el rapero eligió este día especial de la dominicana para compartir una fotografía besando a otra chica.

La postal, que surgió en sus historias de Instagram, dejó ver a Anuel AA disfrutando de un paseo en yate mientras la misteriosa chica aparece de espaldas y besando al cantante.

Anuel AA vía Instagram Stories | Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

No pasó mucho tiempo antes de que dicha imagen se viralizara en redes sociales y generara opiniones divididas entre los internautas. Sin embargo, esto parece no haber afectado al rapero, ya que luego de unas horas publicó una segunda historia con varios emojis; el primero de ellos fue el mítico diablo que utiliza una y otra vez en sus publicaciones, seguido de varias caras con corazones.

Mientras Anuel AA pasea en yate, Yailin La Más Viral se recupera de una cirugía

Contra todo pronóstico, la dominicana Yailin La Más Viral tuvo que pasar el día de su cumpleaños número 21 desde la cama de un hospital luego de someterse a una cirugía estética. No obstante, su galán Tekashi 6ix9ine no dejó pasar desapercibida esta fecha y la sorprendió con una visita que terminó en un tremendo regalo.

El rapero optó por compartir una serie de fotografías y videos en los que muestra los regalos que le llevó a Yailin mientras entra con un pastel y cantando “Qué onda perdida” de Grupo Firme y Gerardo Coronel “El Jerry”.

“Feliz cumpleaños, Yailin. En el poco tiempo que te conozco puedo decir que eres una persona hermosa por dentro y por fuera. Gente va a opinar siempre y criticarte porque ven que tú estás logrando tus sueños, la envidia es algo feo. Yo veo mucho en ti, una estrella fenómeno. Si en esta vida vas a aprender algo de mí va a ser que nunca vas a necesitar a nadie, solamente a ti misma y de Cata”, es parte del mensaje con el que acompañó su publicación.

