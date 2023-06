Yailin La Más Viral lanza línea de productos de bebé y Tekashi 6ix9ine menciona a Cattleya

La vida le sigue sonriendo a Yailin La Más Viral. La cantante de género urbano acaba de lanzar su más reciente línea de productos de cuidado para bebés. El nacimiento de su hija con Anuel AA, Cattleya, ha hecho que La Chivirika se tome muy en serio eso de convertirse en empresaria.

Hace apenas unos días y luego del lanzamiento de su nuevo tema con Tekashi 6ix9ine “Pa Ti”, Yailin La Más Viral daba una entrevista en Alofoke Radio Show, donde hablaba de esta nueva faceta como emprendedora. “Yo le hice una línea de bebé a Cata. O sea tiene polvo, tiene champú, tiene su cremita para que no se pele, y guardando su platica para mí… “

A su lado se encontraba Tekashi 69 también promocionado el tema juntos. Este también reaccionó a la publicación de la ex de Yailin La Más Viral. “El inicio de la vida de nuestros pequeños es una experiencia hermosa, íntima y delicada; es por esto que con gran alegría les presentamos CATTLEYA BABIES, una línea de productos para el cuidado de la piel y el pelo de los más pequeños de la casa, inspirada en el amor y cuidado brindado a mi hermosa Cattleya..,”, escribió la cantante.

Cattleya Babies se llama la línea de productos de cuidado del bebé inspirada en la propia hija de Anuel AA y Yailin La Más Viral. Aun así, el exponente de hip hop respondió: “La Princesa Cata Ya es empresaria”. Cosa que seguramente no pondrá nada feliz al ex de Karol G. Recordemos que él y Tekashi 6ix9ine son archienemigos.

Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral lanzan “Pa Ti”

Los rumores de relación no cesan para esta pareja que, aunque no para de estar junta, aseguran que entre ellos solo hay una relación de amistad. Además, Yailin dijo que a Tekashi le gustan las mujeres de la noche y que bailen, etc.

Él no ha dejado de agradecerle a la artista nacida en República Dominicana su apoyo y cariño. No es un secreto que al intérprete de “Zaza” y “Gooba” se le ha había hecho cuesta arriba reactivar su carrera y esta última canción con La Chivirika, sin duda alguna lo ha puesto a en el tope nuevamente.

