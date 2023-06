Anuel AA explicó su mensaje para Karol G en Premios Tu Música Urbano 2023

El género urbano está que arde. No solo por la cantidad de lanzamientos musicales y giras que hay con muchos de ellos al mismo tiempo, sino por sus polémicas personales también. Anuel AA anoche en los Premios Tu Música Urbano 2023, realizados en Puerto Rico, mandó un claro mensaje a Karol G. View this post on Instagram A post shared by Premios Tu Música Urbano (@premiostumusicaurbano)

El ex de Karol G interpretó su éxito “Más Rica Que Ayer” y puso literal a todos los presentes de pie e incendió las redes sociales, dejando claro que “Las Leyendas Nunca Mueren”. Pero el momento cumbre fue cuando se abrió el jacket amarillo que llevaba puesto y dejó ver un mensaje que le había escrito a La Bichota en su franela.

La cuenta de Molusco publicó el momento en el que Pamela Noa le preguntara a Anuel AA por su franela: “Espérate que ahí le están ofreciendo un jacket y él no se va a poner ese jacket…”, dijo la ella. A lo que el reggaetonero respondió: “El amor es algo legendario. Esto hay que dejarlo ver al mundo. El amor es algo bonito y algo especial…. El novio se cree mejor que yo y eso no es así… “, fue parte de lo que dijo el ex de Karol G sobre y ella Feid al tiempo que reía.

Anuel AA vuelve arremeter contra Feid con mensaje en franela

“Estás con Feid, pero sabes que eres mía”, era el mensaje que llevaba la franela del intérprete de “Mejor Que Yo” y “Secreto”, tema que grabó justamente con Karol G cuando eran pareja. Justo la imagen de ese single es el que estaba en su ropa.

Después de que se hizo viral el videoclip de los ex “Bebesitos”, Anuel AA formalizó su relación con Karol G y se comprometieron. Después, la propia intérprete de “Provenza”, El Makinon” y “Mañana Será Más Bonito” informó a través de Instagram que había roto. Anuel AA y Karol G en los Latin Billboard a La Música Latina 2019. FOTO: Mezcalent.

Poco tiempo después, el cantante de género urbano puertorriqueño daba a conocer que estaba en una relación con Yailin LA Más Viral. Misma con la que se casó. Convivencia que duró poco aunque siguen casados legalmente, según explicó La Chivirika. Esta relación duró mucho menos que con la cantante colombiana.

El mensaje de Anuel es para Yailin La Más Viral o para La Bichota

Todo tipo de hipótesis se están manejando en las redes sociales. Mientras unos piensas que Anuel AA efectivamente sí quiere recuperar a Karol G. Otro tanto piensa que una estrategia de marketing del cantante de Trap.

Por otro lado, otro grupo más osado aún, piensa que es una venganza a su ex Yailin La Más Viral. A ciencia cierta no se sabe de manera oficial por qué se separaron. Unos dicen que fueron las incesantes discusiones, otros las supuestas infidelidades de él. @viralpr Presentacion completa de anuel aa en premios tu musica urbano 2023 #viralpr #puertorico🇵🇷 #anuel #pr #teamokarolgbichota❤ #69 @ANUEL @Karol G ♬ sonido original – ViralPR

El hecho es que las cosas no terminaron bien, de momento. Yailin La Más Viral se ha dejado ver con el enemigo número de Emmanuel Gazmey Santiago, como se llama el boricua, y hasta lanzaron un videoclip juntos de su nuevo tema llamado “Pa Ti”.

En el video de promoción que publicó Tekashi 6ix9ine aparece agradeciéndole a la dominicana haber trabajado con él y la llenó de regalos en agradecimiento. Todo esto parece haber puesto a muchos a pensar si Anuel reaccionó a la noticia de su ex y el rapero o si, por el contrario, es honesto en el amor que expresa a La Bichota.

Sigue leyendo:

– Anuel AA exige a Premios Heat que saquen a Tekashi 6ix9ine de hotel en Punta Cana o no canta

– Yailin La Más Viral arremete contra Anuel AA en su nueva canción: “Narcisista”

– Feid se olvida de los señalamientos de Anuel AA y estrena “69” junto a Nicky Jam

– Yailin La Más Viral triunfó en transparencias durante debut en Premios Heat 2023

– Anuel AA andaba con 2 de sus ex en Nueva York y no eran ni Karol G, ni Yailin La Más Viral