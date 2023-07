Hija de Yailin La Más Viral en los brazos de Tekashi 6ix9ine y fans preguntan por Anuel AA

Poco aguantó el exponente de hip-hop, Tekashi 6ix9ine sin Yailin La Más Viral. A pocos días que la Chivirika dejara los Estados Unidos para volver a República Dominicana a celebrar su cumpleaños junto a su madre, su hija con Anuel AA, Cattleya ,y para realizarse una cirugía estética, el rapero se fue hasta la casa de la cantante de género urbano. View this post on Instagram A post shared by E l B A J O M U D O N E T 👁 (@bajomundonet) Tekashi 6ix9ine, cantante de hip hop. Yailin La Más Viral, cantante de género urbano. FOTO: Cortesía/ Vital Versatility.

Foto: Getty Images

En una historia en Instagram que publicó Yailin La Más Viral, se puede ver a Tekashi 6ix9ine en bata de baño a medio vestir, cargando a la pequeña Cattleya. “Que mejor regalo que este”, escribió la ex de Anuel en la Red social.

Pero no es la primera vez que Tekashi 6ix9ine deja claro el afecto que le tiene Cattleya. En la entrevista que ofrecieron al show de Univision El Gordo y La Flaca, Yailin hizo mención de la línea de productos de bebés que lanzó inspirado en su hija y el ex amigo de Anuel AA mandó a que compraron los productos y se refirió la niña de una manera muy cariñosa.

Le llueven las críticas a Yailin La Más Viral y a Tekashi 6ix9ine por foto con Cattleya

Por supuesto, la foto fue el punto de partida para señalamientos que recibieran ambos artistas en las redes sociales. Unos critican que la Chivirika no mantenga de cerca a su hija de su padre biológico, el ex de Karol G, Anuel AA. “Volvió a estar con la niña después de muchos días de estar de fiesta junto a Tekashi y pasear por Disney“ y “Mientras la bebé estaba con la abuela”, se pudo leer en Instagram.

El rapero y autor de Trollz y Bebe Ft. Anuel AA también recibió críticas. Alegan que padre y que no sea ocupado de su hija Saraí Hernández. Misma que según pudimos averiguar debe tener aproximadamente ocho años. Hasta el momento es cierre de esta nota, ninguno de los artistas, ni los representantes de los mismos, se han referido a la situación de sus ex y sus respectivos hijos.

Justo en la entrevista que le habían realizado ambos en a Alofoke Radio a Yailin le preguntaron por cómo es la relación de Cattleya con su papá. Ella solo se limitó a reír y a decir que: “Él está tirando, pero tú sabes…”. Fue lo único que comentó sin dejar claro si ya estaban en conversaciones para que el cantante de trap y reggaetón estuviese cerca de la niña.

Yailin La Más Viral no ha dado a conocer el rostro de Cattleya.

A diferencia otros hijos de Anuel AA: Pablo Anuel con Astrid Cuevas y Giannyna Gazmey con Melissa Valecilla, a Cattleya, quien es producto de la relación con Yailin, no se le conoce la cara. Su mamá compartió varias fotos en las redes sociales de partes de su cuerpo, pero la cara sigue siendo aún un misterio. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Yailin La Más Viral ha preferido mantener el anonimato de Cattleya y, de esta forma, también su privacidad. Recordemos también que Anuel AA y la dominicana están en un proceso legal para obtener el divorcio y, en esas mismas conversaciones, se están poniendo los puntos sobre la mesa sobre la custodia, manutención, y régimen de visitas de ambas partes.

Sigue leyendo:

– Tekashi 6ix9ine sube fotos íntimas con Yailin La Más Viral en avión privado y luego las borra

– Señalan a Tekashi 6ix9ine de haber publicado fotos íntimas de Yailin La Más Viral a propósito

– Yailin La Más Viral afeita a Tekashi 6ix9ine y el público dice que sí están juntos

– Tekashi 6ix9ine hace que Yailin La Más Viral recuerde un momento enternecedor