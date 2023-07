Tekashi 6ix9ine dice que Anuel AA no paga pañales, ni renta de hija con Yailin La Más Viral

De ser cierto lo que el exponente de Hip Hop Tekashi 6ix9ine dijo del cantante de género urbano nacido en Puerto Rico Anuel AA, todo indica que por alguna razón el ex Karol G se ha encargado de proveer a sus otros hijos Pablo Anuel y Gianella Gazmey y no a su hija con Yailin La Más Viral, Cattleya. Anuel AA. Foto: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM.

Justo después que Anuel AA hiciera una publicación en la que hacía en texto alusión a Bad Bunny, pero que involucraba a sus hijos, pues publicó fotos de ellos, incluyendo el rostro de su hija con Yailin La Más Viral, las cosas se pusieron color de hormiga para los famosos en Instagram.

Una de las cosas más importantes que pasó es que el intérprete de Pa’ Ti y Dueño reveló que Anuel AA no le ha pasado dinero a Yailin La Más Viral en cuanto a la manutención de Cattleya. “Nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pampers, renta pa’ la casa, leche, ropa… Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá pa’ las redes”, fue parte de lo que escribió Tekashi 6ix9ine en Instagram. El rapero Tekashi 6ix9ine disfrutando de un juego de la MBL. Foto: by Eric Espada/Getty Images.

Anuel AA no ve a Cattleya e inicia proceso de divorcio con Yailin La más viral

Según varios de comunicación, fue Yailin La Más Viral la que introdujo de los documentos para avanzar en el divorcio después solo ocho meses de convivencia con Anuel AA. Sin embargo, también se dio a conocer a través de programas como La Mesa Caliente de Telemundo, que él había puesto la denuncia en conjunto con sus representantes legales por incompatibilidad de caracteres. Yailin La Más Viral y Anuel AA cuando aún eran pareja. Foto: Backgrid/The Grosby Group.

Esto no se llevó a cabo y se pospuso para meterla supuestamente por diferencias irreconciliables. Hasta el momento es cierre de esta nota, nunca se ha sabido de voz viva cuál fue la razón de la separación de la pareja. Lo que sí se sabe supuestamente es que la intérprete de Narcisista le estaría exigiendo un lujoso apartamento y una pensión que supera los $15,000 dólares también.

Quiénes son los otros dos hijos de Anuel AA

Cattleya no es la primera hija del intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren y Más Rica Que Ayer. Pablo Anuel tiene diez años y nació producto de una relación con una joven puertorriqueña de nombre Astrid Cuevas. Con la misma ha protagonizado algunos encuentros legales por visitas y manutención también. View this post on Instagram A post shared by Astrid Marie Cuevas Perez (@astridcuevasm)

Al poco tiempo de comenzar la relación con Yailin La Más Viral y poco después de haber roto el compromiso con Karol G, una modelo Influencer colombiana de nombre Melissa Vallecilla apareció diciendo que había tenido unos pocos encuentros íntimos con Anuel AA. También dijo que producto de ellos, estaba embarazada.

Anuel lo negó en un principio y después en un live de Instagram, en el que también confirmaba su separación de Yailin La Más Viral, admitía que había tenido esta relación antes de la dominicana y también que tenía una hija. Se llama Gianella. View this post on Instagram A post shared by Gianella S. (@gianella_gazmey)

Tanto Pablo Anuel como Gianella conviven actualmente con el también cantante de Trap y todo parece indicar que la relación con sus madres es cordial y va viento en popa. Habrá que esperar que el proceso legal y de separación con Yailin La Más Viral termine y ver en qué condiciones quedan esos estatutos. View this post on Instagram A post shared by 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐆𝐚𝐳𝐦𝐞𝐲 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞𝐜𝐢𝐥𝐥𝐚🌸 (@gianellagazmey)

