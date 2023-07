Madre de hija de Tekashi 6ix9ine le da con todo: “Payaso” y defiende a Anuel AA

La cosa que arde para Tekashi 6ix9ine y todo después de qué publicara un mensaje en el que dice que Anuel AA no ha estado pendiente de su hija con Yailin La Más Viral, Cattleya. Ante esta defensa, su ex y madre de su hija Saraiyah Hernández, Sara Molina, publicó un mensaje en las redes sociales. Tekashi 6ix9ine en el Philipp Plein Fashion Show en Milan 2018. Foto: Marco Bertorello / AFP vía Getty Images.

“En realidad es vergonzoso que esté hablando de ángel cuando él mismo no apoya a mi hija con él, también es un holgazán, podría ser el más grande. Tiene 4 hijos que no cuida, solo reconoce a mi hija, pero no hace una mi*** para mantenerla o verla. Estaba en Nueva York y no pidió, ni quiere verla. Ha descuidado a mi hija y nunca ha estado ahí para ella como padre. Ella llama a mi padre (su abuelo) papá, lo cual es una pena. Así que él hablando de que Anuel es un holgazán es hilarante. Este negro cría al hijo de otro hombre antes que al suyo propio, lo hace todo el tiempo como un maldito bicho raro, pero no ve ni aporta nada para mi hija con él. Es un payaso y un farsante“, escribió la mamá de la hija de Tekashi 6ix9ine.

Todo esto surge después que exponentes de Hip Hop le escribiera al cantante de género urbano Anuel AA en un post que esté público en Instagram, donde deja claro su posición ante la foto que publicó revelando el rostro de Cattleya, hija de Yailin La Más Viral.

Tekashi 6ix9ine le da duro a Anuel AA en Instagram por su hija Cattleya

“Eres una Rata. No es mi lugar que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pampers, renta pa’ la casa, leche, ropa… pal mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco, eres una Rata la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá pa’ las redes”, dijo el colaborador musical de Yailin La Más Viral, como el mismo se definió en El Gordo y La Flaca.

Todo esto indica que la dominicana y Tekashi 6ix9ine no están felices de que Anuel AA ya por fin revelado el rostro de su hija Cattleya, después que La Chivirika ha tratado de mantenerlo bajo perfil. Todo esto ocurre en medio de la disputa por el divorcio y las condiciones de visitas y de pensión para el ex de Karol G. Anuel AA, cantante de género urbano. Foto: Cindy Ord/Getty Images para SiriusXM.

Quién es la hija de Tekashi69 y su madre, Sara Molina

Sara Molina es modelo, influencer y tuvo una relación de varios años con el intérprete de Trollz, Dueño y Gooba. Sin embargo, también hubo mucha violencia doméstica en el medio. Él admitió haberla golpeado físicamente durante 8 largos años. Después, él estuvo preso por varios delitos, entró en un programa de protección al testigo y salió libre. View this post on Instagram A post shared by Sara Molina Official 🌵💖 (@iamsaramolina)

La relación con la madre de su hija siempre ha sido difícil. Ella sufre de una enfermedad degenerativa que se llama esclerosis múltiple. Después de realizarse una cirugía estética en Colombia, tuvo varias complicaciones que pudo superar con éxito.

Para el 2021, los representantes legales del cantante dijeron que Daniel Hernández, como se llama realmente Tekashi 6ix9ine, no veía a su hija Saraiyah Hernández porque la propia Sara Molina no se lo permitía. Esta no es la única hija del rapero.

Hasta el momento de cierre esta nota, ni el cantante de origen mexicano, ni alguno de sus representantes había emitido opinión alguna sobre las declaraciones de Sara Molina.

