Anuel AA se defiende y llama “mentirosa” a Yailin tras acusarlo de golpearla durante su embarazo

El encontronazo protagonizado por Anuel AA y Yailin La Más Viral está muy lejos de terminar y prueba de ello es el más reciente dardo que lanzó el rapero hacia la madre de su hija Cattleya, donde se defendió de las acusaciones de maltrato físico que la famosa realizó recientemente.

Y es que desde sus historias de Instagram, la denominada ‘chivirica’ se pronunció sobre la paternidad del puertorriqueño, soltando una bomba que dejó a más de uno con la boca abierta: “Yo sí me río, eres un narcisista. Dile al mundo que me golpeabas embarazada (…) Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a caer así de bajo pana”, escribió la joven.

Es así como ante la ola de críticas, Anuel decidió salir a desmentir lo dicho por su ex esposa con un contundente mensaje que resonó en redes sociales. En este, el famoso aseguró que todo se trató de una estrategia para desprestigiarlo.

“Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tu misma para decir que yo te daba y tratar de meterme preso”, escribió el intérprete de ‘Más rica que ayer’. “Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad”, añadió.

Anuel AA vía Instagram | Foto: Cortesía

Sin embargo, la cosa no acabó allí. Anuel se le fue a la yugular diciendo: “¿Y por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso que pasaste? Bahh mentirosa (…) No se dejen engañar. La verdad convence, no grita. ¡Qué mentirosa!”.

No podemos olvidar que esta ola de ataques entre ambas partes inició luego de que el ex de Karol G publicó una imagen de su hija Cattleya, sin el consentimiento de Yailin. La molestia de la influencer fue expuesta por Tekashi69.

“Eres una rata”, escribió el mexicoamericano. “No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista”, precisó.

