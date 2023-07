Yailin La Más Viral presume escote y curas de su cirugía en Instagram

Mientras cantaba parte de lo que será su nueva canción, Yailin la más viral presumió un atrevido escote en Instagram con toda la conciencia de qué estaba mostrando también las curas de su reciente cirugía estética que se hizo. La cual, ella misma había presumido días antes en esta red social. View this post on Instagram A post shared by Yailin y cattleya🌸 (@yailin_fanpage1)

“… Deja que yo te tenga ahí, ahí. Te lo voy a hacer para que no te olvides de mí. Yo te doy lo que tú quieras… Haciendo loqueras… Hace tiempo papi que te tengo en vela, tenemos la noche entera y a mí nadie me pela…”, se pudo escuchar cantar a la intérprete de Narcisista y Pa’ Ti con Tekashi 6ix9ine al tiempo que mostraba su operación de busto y los tapes de la misma.

Después de escuchar la canción, por supuesto muchos hablan de si va dirigida a Anuel AA o a Tekashi 69, después de la pelea que protagonizaron en redes sociales a finales de la semana pasada. Misma que, según vimos, fue desatada por una foto del rostro de Cattleya qué montó Anuel AA en Instagram.

Yailin La Más Viral, Tekashi 6ix9ine y Anuel AA armaron la tángana en Instagram

A la foto de la hija de con Yailin la más viral y Anuel AA le siguió un mensaje del exponente de hip hop Tekashi69 en el que acusa al boricua por haber publicado la fotografía. “Eres una Rata. No es mi lugar que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses”, dijo Daniel Hernández (nombre real del rapero) en Instagram. Tekashi 6ix9ine en Los Ángeles. Anuel AA en los Latin American Music Awards 2023. Foto: Grosby Group (Tekashi 6ix9ine) y Getty Images (Anuel AA).

Foto: Getty Images

El intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren y Más Rica que Ayer sacó todo el pasado sucio y oscuro del intérprete de Trollz y Gooba. Lo llamó pedófilo y también dijo que Yailin la más viral estaría con él porque no conoce de todos estos antecedentes del rapero.

Recordaremos que Anuel antes de subir la foto del rostro de Cattelya, mismo que Yailin había mantenido en el anonimato, la cantante nacida en República Dominicana había publicado otra foto en la que la bebé aparecía en el pecho de Tekashi 69.

A eso le siguieron revelaciones de la Chivirika en la que decía que Anuel AA la había golpeado estando embarazada. Después él la llamó mentirosa y todo terminó con un comunicado del abogado de Yailin diciendo que tomarían acciones legales en este sentido contra el cantante nacido Puerto Rico.

Yailin La Más Viral en promoción de Narcisista. Foto: cortesía de Vital Versality.

Foto: Cortesía

Yailin La Más Viral recibe críticas en Instagram

Después que la Chivirika publicó parte de su canción en su cuenta de Instagram, además del cariño de sus fans, también recibió las críticas de sus detractores. No solo la señalan por supuestamente haber discutido y explotado la discusión con Anuel AA en las redes sociales para aprovecharse y sacar un tema musical, sino que ponen en tela de juicio su calidad vocal.

Aseguran que casi toda la canción está hecha en Auto-Tune un programa que se utiliza en posproducción musical para mejorar las voces de los cantantes y hacer que estén afinadas con la melodía. Incluso la llegaron a llamar la mujer de las mil voces y hasta le dieron que en cada canción tiene una voz diferente.

Lo cierto es que, aunque a algunos no les guste, Yailin La Más Viral llegó para quedarse y todo indica que por un buen tiempo. Incluso algunos, como el conductor del show de Univision El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, le han preguntado por las comparaciones con la exponente de hip hop Cardi B, a quien la cantante de género urbano admira por montones.

