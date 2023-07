Mamá de Yailin La Más Viral advierte a Anuel AA: “Se te cayó la careta”, dijo en Instagram

Todo parece estar en pausa en cuanto al capítulo y la gran polémica de Yailin la más viral, Anuel AA y el exponente de Hip Hop Tekashi 6ix9ine. Mientras estos parecen haberse dado un break del Instagram después de haber publicado de todo, fue la mamá de Yailin la más viral la que alzó la voz. Tekashi 6ix9ine en Inglewood en 2020. Yailin La Más Viral cuando aún era pareja de Anuel AA. Foto: The Grosby Group.

Durante la polémica y el intercambio de mensajes entre Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine versus el cantante de género urbano Anuel AA, Wanda Díaz le mandó un mensaje al padre de su nieta Cattleya y ex yerno: “Se te cayó la careta, así que también se le caerá algunos familiares, dizque familias todo a su tiempo. Dios pone cada cosa en su lugar”.

Wanda Díaz, cómo se llama la mamá de Yailin la más viral, también habló en medio de la polémica, sobre todo entre la pelea de la Mami Kim y la Chivirika. La señora le puso una denuncia ante la policía por agresión a su hija mayor, que viene a ser hermana de Yailin.

Mamá de Yailin La Más Viral denuncia a su otra hija

La propia Kimberly Michelle Guillermo, como de realmente se llama la hermana de la cantante, dijo que su mamá la había denunciado por órdenes de Yailin la más viral. También asegura que nunca la cuidó cuando eran pequeñas y que fue ella la que tuvo que salir a velar por la educación y, en ocasiones, hasta la comida de la ex de Anuel AA.

Supuestamente y según esta hermana de Yailin La Más Viral, en el pasado la propia mamá de Yailin habría de denunciado a la cantante, por supuestamente esta haber tenido una molestia muy fuerte en casa y haber destruido varias cosas dentro del hogar. También asegura que tienes muchos meses que no se habla ni con su mamá, ni con la Chivirika.

Muchas personas le han criticado a la Mami Kim el hecho que haya hecho público estos problemas entre su mamá y Yailin la más viral y ella. Esto, amén también de haber defendido Anuel AA ante la polémica con Tekashi 6ix9ine.

Anuel AA en el Latin Grammy 2020. Foto: Getty Images.

Mamá de Yailin La Más Viral cuida de su hija cuando está con Tekashi 6ix9ine trabajando

Por supuesto que la fama que ha cosechado Yailin la más viral el último año, la ha hecho trabajar más. Así como alejarse de casa prácticamente desde que dio a luz. Su bebé apenas va a cumplir los cuatro meses y todo este tiempo ella está encargado de promocionar su música y asistir a diferentes eventos.

También tuvo que viajar a los Estados Unidos para promocionar su tema con Tekashi 6ix9ine Pa’ Ti y empezar a gestionar su visa de trabajo para poder venir a los Estados Unidos junto a su madre y su hija Cattleya. En una entrevista que dieron al show de Univision, El Gordo y la Flaca, la cantante nacida en República Dominicana dijo que es su mamá la que le cuida a la bebé cuando ella tiene que viajar y está trabajando, pero que ya estaba en los trámites legales para que ellas pudiesen venir a los Estados Unidos con ella.

En algunos de los mensajes que publicaron Yailin y Anuel, en los que, además, ella lo acusa de haberla golpeado estando embarazada y de violencia doméstica; y él a su vez de mentirosa, se ve cómo el intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren le pregunta a Yailin si a la niña la estaba cuidando su mamá. Esto da a entender que es la señora la que está pendiente de la bebé cuando la cantante también Dembow y Trap tiene que cumplir compromisos laborales. View this post on Instagram A post shared by D E M B O W T O T A L ✪ (@dembowtotal)

